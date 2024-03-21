桃市府合作AIT！美國嘻哈大師將來台授課 4月15日開放報名

桃園市政府與AIT美國在台協會合作，共同推動美國國務院「Next Level台美嘻哈交流計畫」，將推出一系列免費嘻哈課程，邀請美籍嘻哈大師們親自來台授課，自即日起至4月15日開放報名，全台18至35歲熱愛嘻哈民眾都報名。

1970年代美國嘻哈音樂出現，嘻哈文化已成為美國文化傳播與流行音樂產業發展的重要領域，藉由年輕族群的喜愛，影響力更擴及全世界。Next Level則是由美國國務院教育暨文化事務局贊助的國際音樂和文化交流專案，2013年至今已將該計畫帶至46個國家，與將近3000位年輕世代國際嘻哈藝術家交流及演出。

文化局表示，「Next Level 台美嘻哈交流計畫」特別為台灣打造夢幻導師團隊，由身兼塗鴉和壁畫藝術家、饒舌歌手、音樂製作人的ArtBridge副總監Phes擔任台灣計畫隨團經理，隨同Dez（舞蹈）、Rah Digga（饒舌）、Rugged One（DJ）和Jurne（噴漆塗鴉藝術家）一起來到台灣， 透過為期一周的訓練工作坊、示範講座、共同排練、音樂演出活動等，讓不同文化的嘻哈音樂人、愛好者、青少年與民眾互動交流。

文化局表示，今年「Next Level 台美嘻哈交流計畫」，預計規畫為期7天的工作坊，於5月20、21、22、23、28、29、30日晚間辦理，並於5月31日與6月1日進行彩排演出。