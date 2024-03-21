桃捷綠線3站開發面積大減 惹議

桃園市捷運綠線G12、G13、G13a共3座車站的周邊土地開發面積，從縣府時期規畫的642公頃減至250公頃，昨天2場座談會引起不少民眾關切，不乏地主揚言抗議。市府都發局解釋，開發範圍應合理對應生活圈發展，過去面積太大也引起抗議，將持續聽取民意並且修正範圍，預計下半年公展。

被檢討的3站周邊土開位置，約在桃園和蘆竹區中正北路與南崁溪兩側周邊，2013年縣府和2019年市府都提過開發草案，因爭議過多，進度停滯不前。

都發局昨在桃園及蘆竹區公所召開座談會，強調檢討後草擬縮編，以3站為中心，劃出約500公尺半徑範圍約250公頃的開發區，南起桃園區中正路、莊敬路口，西至蘆竹區蘆興南路，北至蘆竹街，東至南崁溪畔。

不過，兩個場地擠滿上百名地主、仲介、投資客和關心民眾，幾乎都反映不願意被剔除在開發區的心聲，抨擊縮減面積嚴重影響他們的權益。

有民眾說，以前得知政府要徵收自家老屋便停止修繕，沒想到現在被排除，要求合理解釋；也有人怒喊要支持縮減的人「站出來」，強調市府不能屈服少數聲音，因為很多地主都希望政府徵收土地。

有仲介業者指出，如果開發面積真的縮減，被剔除的土地價值恐暴跌，已經投資的人損失慘重，當然拚命反對。

都發局長江南志回應，過去3站開發面積比青埔400多公頃還大，「應在台灣車站土開案數一數二」，但並不合理，正常範圍應以車站方圓500至800公尺的生活圈為主，不能為開發而開發，政府也不樂見可能隨之衍生的亂象。

江南志說，這次開發的主要意義是縫合南崁溪東西兩側地區，帶動整體開發，也讓3站周邊住戶都能順利使用捷運，不是只能靠南竹路跨溪移動。

反迫遷聯盟先前就表示樂見市府縮減開發區，而且在都市計畫公展前先辦座談會，不過雖然開發面積縮小，還是希望開發區內的綠地、農地能有最大值保留。

江南志強調，將持續聽取地方意見，適度修正開發範圍，像他也認為G12站西側土地應納入，未來生活圈才完整，但因地主長期反對，目前已排除，希望日後能調整，全案希望下半年公展，早日進入實質開發。