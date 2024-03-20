清華設人才發展基金募得14億元 下月起為傑出教師加薪
清大今天說，為激勵教師提升學術表現，校方設立傑出人才發展基金，募款有成將達新台幣14億元，教師可依學術表現每年加薪新台幣20至50萬元，下月起開始發放。
清華大學今天發布新聞資料指出，高為元前年出任清華大學校長後，提出設立清華傑出人才發展基金，目前是透過募款、產學合作等自籌經費，投入永續基金，以投資收益用於長期獎勵學術表現傑出的教師，目前募款有成將達14億元。
清大說，一名不願出名的海外校友最近決定捐款2億元投入傑出人才發展基金，而這名校友陳述此次捐款給母校，是很有意義的事，校方也感謝校友的支持。
高為元表示，要建構優質的學術研究環境、提升教學品質，人才是根本，期盼透過傑出人才基金的獎勵以攬才留才，要把教師照顧好，能提供安心發展的工作環境。
清華大學研發長邱博文說，傑出人才發展基金以永續經營方式運作，運用捐款、產學合作回饋、基金孳息等自籌收入投資收益，每年可撥出達7000萬至8000萬元，用於延攬優秀教師或獎勵現任在學術研究領域表現傑出的教師。
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