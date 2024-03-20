車多設計差…桃園第8危險路口在平鎮 5月底前全方位改善
桃園市平鎮區環南路、復旦路口車禍頻傳，常有用路人受傷，為平鎮前3大行人事故路口，里長、市民多次陳情改善，市議員王珮毓今天下午會同市府交通局各單位現場會勘後決議，優先調整路口轉向、直行車流，改善偏重左轉車道，調整分隔島及遷移路燈、號誌、路樹等設施，預計5月底前完成改善，讓市民行駛更安全。
桃園市平鎮區環南路、復旦路口設計不良，轉彎、直行車輛常回堵，車禍頻傳，警方統計該路口去年整體事故56 件 ，交通事故路口在平鎮排名第4、行人事故路口排名第2，也是全市10大事故路口排名第8。義興里長詹瑞梅反映，該路口常有轉彎車輛車流量大發生交通事故，里民每月向她反映車禍3、4次，希望市府協助盡快改善。
王珮毓與交通局科長王黃貴正、里長及中壢工務段、區公所、警方各單位前往環南、復旦路口現場會勘，看到環南路左轉褒忠祠牌樓車流大、易回堵，義民里長吳尚融說，該路口是他家出來必經，去年他父親甚至在路口發生車禍，讓他切身之痛，去年多次會勘都是小部分調整，未整體改善路口事故問題，如今各單位願意一次性統整全方位檢討，讓他很感謝。
王珮毓表示，該路口為交通要道，路口設計明顯缺失，車流量大、肇事率高，路人受傷或車禍，是全市第8易肇事路口，去年來接獲市民多次陳情，經一年協調，這次獲交通局、中壢工務各單位同意，全方位改善分隔島、號誌、標線及路樹移置，調整為偏心左轉道，相信在施工交通黑暗期後，未來可讓市民回家的路更安全。
黃貴正表示，各單位會勘同意配合該路口全方位改善，該路口將調整為偏心左轉道，改善轉向、直行車流問題，環南路分隔島調整，復旦路單側行穿線退縮，針對里長反映路口機車待轉需求大，也會順帶擴大機車待轉格，8配合路樹、號誌、路燈、警方監視器遷移，工程預計5月底前完成，提升騎士與行人安全。
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