「司機荒是全國問題」張善政籲中央開放外籍司機、雙層巴士上國道

公車司機荒未解，桃園市長張善政今天在市政會議上向中央喊話，司機荒是全國性的問題，呼籲師法日本開放外籍司機，將「運輸業駕駛」列入可提供居留權的特定職業技能，吸引外籍人士投入公車司機，並開放國道客運使用雙層巴士，解決通勤民眾需求。

張善政說，基北北桃、桃竹竹苗通勤月票推出以來，公共運輸運量明顯提升，但桃園公車先天體質弱，疫情時公車減班，司機轉行開貨運或轉職，疫情舒緩，流失的駕駛早已找到新工作而不願意回來，讓司機荒問題更加嚴峻，桃園需要近千名司機，現僅有722名，仍缺逾250人「數字真的嚇死人。」

張善政說，桃園祭出多項政策，像薪資補貼從原本的6000元加碼到1萬；針對沒有公車駕照者，還創全國之先提出「受訓即就業」計畫，首梯次已有46人報名；另調整公車路線，在偏遠地區或尚待培養客人的新路線以9人座小巴取代大公車，紓解大客車和司機數量不足問題；並重新檢討公車合理營運成本並調漲運價，要求業者從差額裡提撥部分當公車駕駛津貼。

張善政強調，缺司機不是桃園片面問題，而是全國問題，喊話中央師法同樣面臨少子化和缺司機問題的日本，開放外籍司機，讓專業駕駛可以申請居留權，「日本可以做，沒道理台灣不能做。」