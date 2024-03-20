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搶攻大矽谷計畫 苗栗提報3塊土地960公頃納入儲備用地

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣長鍾東錦、立委陳超明及邱鎮軍今天齊聚，爭取竹南、頭份及後龍3場土地納入大矽谷計畫產業儲備用地，獲得國家發展委員會主委龔明鑫等人正面回應。記者范榮達／攝影
苗栗縣長鍾東錦、立委陳超明及邱鎮軍今天齊聚，爭取竹南、頭份及後龍3場土地納入大矽谷計畫產業儲備用地，獲得國家發展委員會主委龔明鑫等人正面回應。記者范榮達／攝影

苗栗縣搶攻桃竹苗大矽谷計畫，縣長鍾東錦、立委陳超明及邱鎮軍今天（20日）齊聚，爭取竹南、頭份及後龍3場土地約960公頃，納入產業儲備用地，獲得國家發展委員會等相關單位正面回應「機會給準備好的人」，並帶回研議。

下屆總統賴清德重要政見桃竹苗大矽谷計畫，行政院上個月通過，陳超明今天偕同立法院經濟委員會到苗栗縣政府聽取縣府簡報需求，及配套規畫，鍾東錦、陳超明、邱鎮軍等人與會，國家發展委員會主委龔明鑫、經濟部常務次長林全能等人列席。

陳超明說，大矽谷計畫初步規畫，土地需求桃園市986.68公頃，新竹縣市322.71公頃，苗栗縣290.65公頃，4大執行策略7大計畫，桃園27項、竹竹19項、苗栗14項，苗栗地處北部、中部科學廊帶的關鍵位置，可以扮演更重要角色。

鍾東錦表示縣府盤點300公頃竹南擴大及崎頂產業園區，330公頃竹南科、頭份交流道周邊都市計畫農業區，330公頃後龍科技產業園區，希望納入大矽谷計畫，畫入國土計畫城鄉第2類之3，或都市計畫變更，做為產業儲備用地。

他強調，苗栗通霄發電廠，發電量375萬千瓦，預計2027年擴大機組後，發電量會達630萬千瓦，將成為全台第一大發電廠，此外，縣內三大水庫，新建天花湖水庫案，地方目前反對聲音也比較少，過去中央對苗栗不盡公平，希望中央重視，將3處產業儲備用地，納入大矽谷計畫。

國發會、經濟部等有關單位人員，都認為機會給準備好的人，龔明鑫說，大矽谷是上位計畫，可以滾動檢討，只要地方準備好，例如國發會先前推動的大南方計畫，也是滾動式檢討，早期也會被認為對嘉義、雲林不公平，當他們準備好了，時機一到，有可能將來的產業會是最先進，後發不一定不好，反而是可能更前瞻。

龔明鑫強調建設必須有主觀意願及客觀條件，他說，主觀意願包括要跟在地居民做良好的溝通，如果形成共識，推動速度就可以很快，國科會也會樂觀其成，客觀條件中央、地方可以共同解決，縣府所提的水、電等配套規畫，各部會帶回研擬，如果可行國科會會全力促成。

苗栗縣長鍾東錦、立委陳超明及邱鎮軍今天齊聚，爭取竹南、頭份及後龍3場土地納入大矽谷計畫產業儲備用地，獲得國家發展委員會主委龔明鑫（圖）等人正面回應。記者范榮達／攝影
苗栗縣長鍾東錦、立委陳超明及邱鎮軍今天齊聚，爭取竹南、頭份及後龍3場土地納入大矽谷計畫產業儲備用地，獲得國家發展委員會主委龔明鑫（圖）等人正面回應。記者范榮達／攝影
苗栗縣長鍾東錦（右）、立委陳超明（中）及邱鎮軍（左）今天齊聚，爭取竹南、頭份及後龍3場土地納入大矽谷計畫產業儲備用地。記者范榮達／攝影
苗栗縣長鍾東錦（右）、立委陳超明（中）及邱鎮軍（左）今天齊聚，爭取竹南、頭份及後龍3場土地納入大矽谷計畫產業儲備用地。記者范榮達／攝影
苗栗縣長鍾東錦（中）、立委陳超明（左）及邱鎮軍（右）今天齊聚，爭取竹南、頭份及後龍3場土地納入大矽谷計畫產業儲備用地，獲得國家發展委員會主委龔明鑫等人正面回應。記者范榮達／攝影
苗栗縣長鍾東錦（中）、立委陳超明（左）及邱鎮軍（右）今天齊聚，爭取竹南、頭份及後龍3場土地納入大矽谷計畫產業儲備用地，獲得國家發展委員會主委龔明鑫等人正面回應。記者范榮達／攝影

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