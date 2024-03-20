桃園捷運綠線3站開發面積大幅縮小 地主、投資客跳腳

桃園市政府檢討捷運綠線周邊開發，有意縮減綠線G12、G13、G13a車站周邊土地開發面積，從縣府時期規畫的642公頃，減至250公頃。雖然還在研議尚未進入都市計畫公展等程序，但消息傳出後引起不少被踢出開發區的地主抗議。都發局上午在桃園區公所舉辦西修正計畫公展前的座談會，禮堂擠滿地主、仲介、投資客和關心的民眾，幾乎都反映不願意被剔除的心聲，抨擊縮減面積嚴重影響他們的權益。

座談會先由都發局說明縮減面積的原因和土地配置內容，接著開放發言後一開始有人怒喊要支持縮減的人「站出來」，強調市府不能屈服少數要縮減開發面積的聲音，因為有的反對者不是地主，開發區有些農地也已經不是地主自己耕種，而且「給人種不收錢的」，如果還原為農地，等於放著荒廢，權益嚴重受損。

市議員陳美梅也到場發言，指出接到很多反對縮減開發面積的民眾陳情，她認為縮減開發面積的幅度非常大，市府要注意如果縮編卻不能有效管理、輔導非開發區的土地合法使用，影響層面大。2025年國土計畫法上路，屆時非開發區土地地目不符合現況需求時，違規使用即使要面對高罰金，卻依然存在違規的亂像，市府應該調查統計地主支持和反對開發的人數。

都發局說明，當初為了因應捷運綠線計畫，周邊土地要跟著轉型，2020年辦理公展的開發面積為642公頃，期間就有不少人要求從徵收區中剔除、建物原地保留、縮減開發範圍，後來又有反迫遷聯盟等團體反對大面積開發。都發局這些年檢討後草擬縮編案，以上述3個車站為中心，劃出約500公尺半徑範圍約250公頃的開發區，南起桃園區中正路、莊敬路口，西至蘆竹區蘆興南路，北至蘆竹街，東至南崁溪畔。

仲介業指出，面積真的縮很多，如果被剔除，土地行情打回原形，像靠近車站的土地1坪交易接近30萬元或更高，整體平均也有20萬元上下的行情，剔除後土地1坪3、5萬元，對已經投資的人而言損失慘重，當然會拚命反對。

反迫遷聯盟先前就表示樂見市府縮減開發區，而且在都市計畫公展前先辦座談會，不過雖然開發面積縮小，還是希望開發區內的綠州、農地能有最大值保留；今天會場有也人質疑住宅、商業、產業區的配置面積太多。都發局表示會收集座談會的意見，使為修正計畫的參考。