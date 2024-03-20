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國2中路交流道有譜 鄭文燦：允盡速核定經費中央分擔

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
行政院副院長鄭文燦（右一）等人今到國道2號中路交流道預定地視察，評估未來建設如何進行。記者陳俊智／攝影
行政院副院長鄭文燦（右一）等人今到國道2號中路交流道預定地視察，評估未來建設如何進行。記者陳俊智／攝影

國道2號新建中路交流道計畫2022年10月通過交通部高公局可行性評估，目前待行政院審議。行政院副院長鄭文燦今天到桃園視察交流道預定地，雖未宣布通過，但也為地方帶來好消息，強調這項建設有其必要性，「會盡速核定」。至於協議價購的經費，「會請交通部與市府商量，我們也來分擔一點協議價購的經費」。

不過，中路交流道用地取得納在中路地區整體開發計畫，開發計畫目前卡在內政部審查階段，桃園市政府秘書長詹榮鋒今天陪同鄭文燦視察，致詞時也向鄭喊話，希望中央加速審查工作；對此，鄭文燦建議桃市府以採協議價購方式先取得新建交流道的用地，然後保留地主參加區段徵收的權益，縮短交流道建設期程。

國道2號可銜接國1、國3南北雙向道路，是桃園人往返雙北及新竹的重要通勤要道，桃園區大興西路南桃園交流道與八德區鶯歌交流道平日上班時段幾乎必塞，周邊平面道路交通也受排隊車龍壅塞，地方期盼中路交流道新建計畫已久；桃園市政府2021年提出可行性評估，預計在國2行經桃園區國際路路段新建西進、西出的交流道，總工程經費約17.6億元，交通部高公局2022年10月審議通過，行政院國發會上個月19日審議後已陳復行政院。

「我自己丟球，我自己接。」鄭文燦笑說中路交流道是他在桃園市長任內提出，現在他到中央接手處理，對這項建設的重要性與必要性非常了解。

鄭文燦表示，中路交流道不僅是解決南桃園交流道通勤時段壅塞情形，周邊未來配合鐵路地下化，還有中路火車站與中路地區整體開發計畫，桃園區中平路預計在鐵路地下化之後會延伸到國2高架路橋下方，中平路到國際路一帶會未來有很好的整體發展，「會是一個很好的生活圈」，也因為地方發展，交通建設顯得格外重要。

詹榮豐表示，期盼中路交流道趕快蓋，不過交流道的用地目前是納在中路整開區計畫，計畫還卡在內政部審核，區段徵收沒辦法進行，即使政院核定交流道可行性評估報告，後續細部設計與施工仍無法順利推動。

詹榮豐也說，雖然過去不少重大建設以協議價購先行、保留地主參加區徵方式進行，但內政部已不同意未通過的計畫採用這種方法，加上桃園還有許多區域開發在進行，內政部希望桃園先完成其他計畫，再執行中路整開案，此作法勢必影響交流道的建設期程。此外，就算交流道先建好，周邊道路仍維持單向且單一車道現況，不但無助緩解壅塞，反而會更嚴重。

鄭文燦表示，中路火車站、中路整開區和中路交流道3個建設彼此之間都有關聯，他會與交通部、內政部再協調，讓3項建設期程能夠對準，同步完成。

國道2號預計新建中路交流道，高架道路下方聯絡道將從單一車道擴建到3線道。記者陳俊智／攝影
國道2號預計新建中路交流道，高架道路下方聯絡道將從單一車道擴建到3線道。記者陳俊智／攝影
行政院副院長鄭文燦等人今到國道2號中路交流道預定地視察，評估未來建設如何進行。記者陳俊智／攝影
行政院副院長鄭文燦等人今到國道2號中路交流道預定地視察，評估未來建設如何進行。記者陳俊智／攝影
桃園市秘書長詹榮豐（左）盼內政部加速核定中路整開區計畫，以利取得國2中路交流道用地，行政院副院長鄭文燦（右）則建議市府以協議價購、保留地主參加區徵權益方式先執行，並稱協議價購經費中央可幫忙分擔。記者陳俊智／攝影
桃園市秘書長詹榮豐（左）盼內政部加速核定中路整開區計畫，以利取得國2中路交流道用地，行政院副院長鄭文燦（右）則建議市府以協議價購、保留地主參加區徵權益方式先執行，並稱協議價購經費中央可幫忙分擔。記者陳俊智／攝影
桃園市秘書長詹榮豐（左）盼內政部加速核定中路整開區計畫，以利取得國2中路交流道用地，行政院副院長鄭文燦（右）則建議市府以協議價購、保留地主參加區徵權益方式先執行，並稱協議價購經費中央可幫忙分擔。記者陳俊智／攝影
桃園市秘書長詹榮豐（左）盼內政部加速核定中路整開區計畫，以利取得國2中路交流道用地，行政院副院長鄭文燦（右）則建議市府以協議價購、保留地主參加區徵權益方式先執行，並稱協議價購經費中央可幫忙分擔。記者陳俊智／攝影

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