桃園增設公托 年底總數達54間

桃園市崇法公共托嬰中心昨天開幕，副市長王明鉅強調未來會持續布建托嬰中心與幼兒園，讓大家敢生敢養。桃市現有25間公共托嬰中心和22間公托家園，各地期待挹注更多資源，婦幼局預計年底會增加到28間公托和26間家園，總數達54間。

議員陳雅倫表示，龜山托嬰托幼需求高，但僅1公托、2家園，供不應求，登記公托排隊常超過100多人，出生嬰兒排到滿3歲都還進不去，市府應增設公托，做年輕家庭的後盾。

龍潭目前除了2間混齡照顧的托育家園，分齡照顧的公托有待龍華路的社福館明年完工才能設置，議員徐玉樹指隨科技業進駐，龍潭年輕家庭越來越多，盼社福館早日完工。

婦幼局統計，全市2歲以下嬰幼兒約3.39萬名，公托、加入準公托系統的保母和托嬰中心服務量約能照顧8600名，有些家長選擇自行照顧或祖父母照顧，公托量能尚屬充足。不過，現有公托和家園多集中在桃園與中壢，其他行政區的家長仍很羨慕。

針對公托資源不均，婦幼局長杜慈容說，會持續盤點各地可用的公共場館空間，爭取設置更多托育機構或單位，如龜山現有3個社宅基地，將爭取興辦托嬰中心。

崇法公托便使用桃園區中路四號社宅3樓空間設置，預計招收2個月以上、未滿2歲嬰幼兒計45名，即日起至25日受理報名，27日抽籤；昨不少家長帶孩童前往看環境，玩得不亦樂乎。

副市長王明鉅說，崇法托嬰中心是桃園第47個公托，未來會繼續布建其他托嬰中心與幼兒園，讓年輕人「敢生、敢養、也養得好」。