桃園公托服務量能不均？婦幼局：年底預計擴充至54處

桃園現有25家公共托嬰中心、22家公托家園，多半集中在人口密集的桃園與中壢，讓其他行政區的家長羨慕，期待地方能有更多公托資源，減少排隊候補入托時間；婦幼局表示，全市目前有47處公托，預計年底會增加到54處，正盤點全市500多個里的生育情況與照顧需求，同時也在尋覓適合的公有館舍與服務團隊，提供更多更好的托育服務。

民進黨桃園市議員陳雅倫表示，龜山近年人口成長迅速，年輕家庭眾多，托嬰托幼需求非常高，但地方僅1間公托中心、2間托育家園，供不應求，登記公托的排隊人數常常超過100多名，出生嬰兒排隊排到滿3歲都還進不去托嬰中心，希望市政府增設公托，做年輕家庭的後盾。

另外，龍潭目前除了2家混齡照顧的托育家園，分齡照顧的公共托育中心有待龍華路的社福館明年完工才能設置，國民黨市議員徐玉樹指龍潭近年隨科技產業進駐，年輕家庭也越來越多，托育需求也增加，盼社福館能早日完工，提供更多托育量能。

桃園市婦幼局統計，桃園2歲以下嬰幼兒截至2月底共3萬3984人，而全市公托中心與家園共47間，可提供1449名嬰幼兒照顧服務，加上加入準公共托育系統的保母及私立托嬰中心，整體服務量能可達10855名。依行政院少子女化對策計畫2024年家外人口送托比率績效指標23.16%推估，桃園托育需求數約7871人，整體量能10855名尚符供給需求。

有家長指出，今年中央對保母及準公共托嬰中心的補助力道加大，每一名幼童每月托育補助有1萬3千元，加上桃園市政府加碼補助送托保母2千元、就讀準公托1千元，公托、保母和準公托3者每月費用已經差不了多少，但也公托還是會選公托，畢竟有市府掛保證比較安心。

針對設立公托，婦幼局表示公托必須使用公有場館設置，但並非所有公有場館都適合做托育空間，而且除了空間，服務團隊也很重要，場地與人力都在積極盤點。

國民黨市議員徐玉樹表示，公托除了解決地方家長送托需求，更重要的是照顧弱勢族群的嬰幼兒，設置有其必要性，但也不能過於浮濫，否則花了大筆經費興建後沒人讀，恐會淪為蚊子館舍，蓋之前都要審慎評估，與民間多合作，招募更多私立托嬰中心加入準公共托育服務，也是提供民眾平價托育服務的好辦法。