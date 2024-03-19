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桃園公托再+1！崇法公共中心開幕 即起受理報名

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市崇法公共托嬰中心今天開幕，不少家長帶著小朋友前往體驗，希望小朋友能中籤，順利就讀。記者陳俊智／攝影
桃園市崇法公共托嬰中心今天開幕，不少家長帶著小朋友前往體驗，希望小朋友能中籤，順利就讀。記者陳俊智／攝影

桃園市公共托嬰中心今天「+1」，位於司法園區的崇法公共中心下午開幕，預計招收2個月以上、未滿2歲幼兒計45名，即日起至25日受理報名，27日抽籤。副市長王明鉅呼籲有送托需求的家長把握機會，同時強調桃園未來會持續布建托嬰中心與幼兒園，讓大家敢生敢養。

崇法公共托育中心使用桃園區中路四號社宅3樓空間設置，由市府委託財團法人唐氏症基金會承辦，內部設有「種子」、「幼苗」及「小樹」3班，對應2個月至8個月、8個月至16個月及16個月以上的嬰幼兒發展照護需求，除了教具多元，各教室也使用大片玻璃增加空間透視感，避免冰冷牆面造成壓迫感，工作人員也能幫忙注意教室內嬰幼兒活動情形，遇到突發狀況可第一時間協助處理。

不少家長今天帶著孩童到托嬰中心看環境，有8個月及1歲嬰幼兒在教保人員引導下學習爬行，也有1歲多的孩童跟著王明鉅一起用黏土作畫，眾人玩得不亦樂乎，直說「希望小孩能進來這裡就讀」。

王明鉅說，崇法托嬰中心是桃園第47個公共托育中心，未來會繼續布建其他托嬰中心與幼兒園，讓年輕人「敢生、敢養、也養得好」。

婦幼局長杜慈容表示，桃園目前有25家公共托嬰中心和22個公托家園，預計年底會增加到28家公托和26個家園，總數會達到54處，龍潭過去只有2個家園，預計明年龍潭社福館完工啟用會增加1個公托，其他地方則在盤點可用的公共場館空間，會持續爭取場地設置更多托育機構或單位，例如龜山現有3個社宅基地，爭取在社宅興辦托嬰中心就是婦幼局重要工作之一。

杜慈容也提到，由於桃園各所幼兒園的2歲專班名額有限，許多托嬰中心都有幼童年滿2歲但無法順利銜接幼兒園情況，桃園公托目前2歲以上、未滿3歲的幼童約佔總人數3成，除了持續協助家長尋覓幼兒園，未來將與教育局持續合作，做好轉銜工作。

桃園市崇法公共托嬰中心今天開幕，不少家長帶著小朋友前往體驗，希望小朋友能中籤，順利就讀。記者陳俊智／攝影
桃園市崇法公共托嬰中心今天開幕，不少家長帶著小朋友前往體驗，希望小朋友能中籤，順利就讀。記者陳俊智／攝影
桃園市崇法公共托嬰中心今天開幕，許多設施都做了防撞、防滑措施，避免幼童磕碰受傷機會。記者陳俊智／攝影
桃園市崇法公共托嬰中心今天開幕，許多設施都做了防撞、防滑措施，避免幼童磕碰受傷機會。記者陳俊智／攝影
桃園市崇法公共托嬰中心今天開幕，不少家長帶著小朋友前往體驗，希望小朋友能中籤，順利就讀。記者陳俊智／攝影
桃園市崇法公共托嬰中心今天開幕，不少家長帶著小朋友前往體驗，希望小朋友能中籤，順利就讀。記者陳俊智／攝影
桃園市副市長王明鉅（左2）與小朋友一起用黏土作畫，強調會持續布建托嬰中心和幼兒園，讓年輕人敢生敢養還養得好。記者陳俊智／攝影
桃園市副市長王明鉅（左2）與小朋友一起用黏土作畫，強調會持續布建托嬰中心和幼兒園，讓年輕人敢生敢養還養得好。記者陳俊智／攝影
桃園市崇法公共托嬰中心今天開幕，許多設施都做了防撞、防滑措施，避免幼童磕碰受傷機會。記者陳俊智／攝影
桃園市崇法公共托嬰中心今天開幕，許多設施都做了防撞、防滑措施，避免幼童磕碰受傷機會。記者陳俊智／攝影
桃園市崇法公共托嬰中心今天開幕，不少家長帶著小朋友前往體驗，希望小朋友能中籤，順利就讀。記者陳俊智／攝影
桃園市崇法公共托嬰中心今天開幕，不少家長帶著小朋友前往體驗，希望小朋友能中籤，順利就讀。記者陳俊智／攝影
桃園市崇法公共托嬰中心今天開幕，不少家長帶著小朋友前往體驗，希望小朋友能中籤，順利就讀。記者陳俊智／攝影
桃園市崇法公共托嬰中心今天開幕，不少家長帶著小朋友前往體驗，希望小朋友能中籤，順利就讀。記者陳俊智／攝影
桃園市崇法公共托嬰中心今天開幕，不少家長帶著小朋友前往體驗，希望小朋友能中籤，順利就讀。記者陳俊智／攝影
桃園市崇法公共托嬰中心今天開幕，不少家長帶著小朋友前往體驗，希望小朋友能中籤，順利就讀。記者陳俊智／攝影

幼兒園 托嬰 桃園

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