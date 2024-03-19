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香燈腳大軍過境卻亂丟垃圾 白沙屯居民傻眼：歷年從未如此誇張

中央社／ 苗栗縣19日電
有民眾將屋外成堆垃圾照片PO到白沙屯拱天宮臉書官網噴說，白沙屯媽祖的香燈腳沒水準，把他人的住家當作垃圾桶。圖／翻攝臉書白沙屯拱天宮官網
有民眾將屋外成堆垃圾照片PO到白沙屯拱天宮臉書官網噴說，白沙屯媽祖的香燈腳沒水準，把他人的住家當作垃圾桶。圖／翻攝臉書白沙屯拱天宮官網

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮往北港進香18日凌晨起駕，今年報名的香燈腳近18萬人，爆量人潮隨鑾轎出發後，當地居民發現住家前被堆滿垃圾，直呼傻眼，拜託大家發揮公德心。

李姓女子在臉書社團「白沙屯媽祖勇腳粉絲團」po文「超級傻眼…把他人的住家當作垃圾桶？造成住家戶鄰居的困擾」，並附上多張住家屋外牆腳成堆垃圾的照片指出，垃圾車只會來載垃圾，並不會幫忙收垃圾，拱天宮志工團隊人力也有限，「麻煩白沙屯媽祖的香燈腳，當個有水準的人，不要造成當地居民的困擾」。

今年白沙屯媽祖進香人數激增，大批信眾、香燈腳在17日陸續湧入白沙屯地區，等待18日凌晨的起駕儀式。李女今天接受媒體採訪表示，部分香燈腳將吃過的紙碗、塑膠袋、飲料杯隨手丟棄在家門邊，當天起初發現會隨手幫忙撿拾，孰料越晚人潮爆量湧入，垃圾瞬間堆積成一座小山。

她說，成堆垃圾中，除了各式食物容器、紙箱、保麗龍，還有沒吃完的食物、飲料，有些灑了一地，筷子、竹籤等，也完全沒分類，「歷年來從未如此誇張，真的超瞎」。

李女說，媽祖進香盛事一年一次，歡迎大家來，但也應該尊重在地居民生活環境，發揮公德心。她說，因應26日大批香燈腳會隨媽祖鑾轎回宮，目前只能自行張貼公告，懇請廣大信眾配合勿亂丟垃圾，保持住小漁村的「純」「潔」，將垃圾和雜物全帶走。

1名香燈腳指出，參與進香多年，都會隨身自備塑膠袋，等到沿途遇有垃圾桶才丟，結緣品、點心也只拿取自身所需，以免浪費，希望參與進香者能有自覺，做個優質香燈腳。

通霄鎮公所表示，清潔隊前2天因應白沙屯媽祖進香活動，加派人力車次清運，總垃圾量較平時增加約28噸。

垃圾危機 塑膠袋 白沙屯媽祖

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