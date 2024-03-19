快訊

獨／高虹安痛失「護安大將」？竹市府行政處長才做一年驚傳請辭

PLG／國王承認了！林書豪靜脈雷射誤觸禁藥 下架影片道歉

白沙屯媽有「雷達」 距20公尺遠神轎竟轉向280名萌孩

聽新聞
test
0:00 / 0:00

救水情！石門水庫再啟人工造雨 翡翠每日馳援77萬噸水

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
石門水庫水位下探，北區水資源分署趁春雨在石門水庫山區進行第4次人工增雨。圖／北區水資分署提供
石門水庫水位下探，北區水資源分署趁春雨在石門水庫山區進行第4次人工增雨。圖／北區水資分署提供

桃園石門水庫水位、持續下探，今天第4波春雨報到，水利署北區水資源分署趕緊在石門水庫及新竹寶二水庫山區實施今年第4次人工增雨，預計增加降雨率10%，增加水庫入流，該分署表示，依目前降雨減少供灌水量，一期稻作整田抽秧預計明天完成，後天起進入農作本田期，農業供水將每天減供100萬噸水量，若降雨增加入流量，可讓石門水庫水情趨緩。

石門水庫今年3月中旬水位率先跌破230公尺、蓄水率跌破4成，水情吃緊，至今天下午3時，石門水庫水位降至225.74公尺、蓄水率降至36.18%、蓄水量再至7426.63萬噸，石門水庫仍需供應桃園、新竹民生用水及竹科用水，水情仍嚴峻。

北區水資源分署表示，實施今年第4次人工增雨，預計增加降雨機率10%，提高降雨量增加水庫入流，另要求農水署桃園及石門管理處配合節水供灌，明天完成一期稻作整田抽秧後，3月下旬起進入農作本田期，農業供水每天140萬噸降至40萬噸水量，若降雨增加入流量，水庫水情會漸趨緩。

因應石門水庫民生用水調度，將從翡翠水庫系統調度水源每天77萬噸至板新地區，供應民生用水，未來如有需求可再視需求提升，農業用水節水灌溉及產業節水也同步實施，呼籲大家共同節水，養成節約用水習慣，讓水庫供水更穩定。

石門水庫水位下探，北區水資源分署趁春雨在新竹寶二水庫山區進行第4次人工增雨。圖／北區水資分署提供
石門水庫水位下探，北區水資源分署趁春雨在新竹寶二水庫山區進行第4次人工增雨。圖／北區水資分署提供
石門水庫水位繼續下探至225公尺、蓄水率降至36%，水情仍嚴峻。記者曾增勳／攝影
石門水庫水位繼續下探至225公尺、蓄水率降至36%，水情仍嚴峻。記者曾增勳／攝影

新竹 桃園 石門水庫

延伸閱讀

石門水庫蓄水率跌破4成？農水署啟動調節

日月潭無降雨蓄水反逆勢增 原因竟跟水力發電有關

供水吃緊？新竹地區啟用備援水井 產業自主節水達6%

持續探底！日月潭水情創今年新低 驚現「巨魚」困淺灘

相關新聞

鐵路地下化桃園站外蓋停車場 市府仍盼不到中央補助

桃園市長張善政上周與交通部長王國材、桃園立委到台鐵桃園站了解鐵路地下化工程，當場請部長能用前瞻計畫經費，補助後站地下停車...

石門水庫水情緊再啟人工造雨 翡翠每天新增援77萬噸水

桃園市石門水庫水位、持續下探，今天第4波春雨報到，水利署北區水資源分署趕緊在石門水庫及新竹寶二水庫山區實施第4次人工增雨...

石門水庫蓄水率跌破4成？農水署啟動調節

農糧署原考量水情轉好，今年暫停實施大區輪作，未料降雨量不如預期，石門水庫蓄水率跌破4成，傳有農民擔憂雨量持續不足，恐影響...

4月11日啟用！竹縣長楊文科開箱雙新自行車道 串聯桃竹觀光路廊

新竹縣新豐鄉過去要騎自行車前往桃園新屋的自行車引道，需走農間小路且汽機車共用，安全性較差，為串聯竹縣的濱海自行車道，於2...

疑似或不穩定精神障礙者優化照護 苗栗啟動醫師外診

苗栗縣三義鄉年後發生精神障礙患者持菜刀砍傷家人事件，造成地方困擾，縣府衛生局啟動疑似或不穩定精神障礙者5種對象優化照護方...

西湖柚花季下月初登場 邀遊客賞花聞香、品嚐在地美食

春神到，柚花開！苗栗縣西湖鄉風景優美，更是全國文旦柚主要產區之一，種植面積約70公頃，每年3、4月花開季節，柚花散發著濃...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。