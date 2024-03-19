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救水情！石門水庫再啟人工造雨 翡翠每日馳援77萬噸水
桃園市石門水庫水位、持續下探，今天第4波春雨報到，水利署北區水資源分署趕緊在石門水庫及新竹寶二水庫山區實施今年第4次人工增雨，預計增加降雨率10%，增加水庫入流，該分署表示，依目前降雨減少供灌水量，一期稻作整田抽秧預計明天完成，後天起進入農作本田期，農業供水將每天減供100萬噸水量，若降雨增加入流量，可讓石門水庫水情趨緩。
石門水庫今年3月中旬水位率先跌破230公尺、蓄水率跌破4成，水情吃緊，至今天下午3時，石門水庫水位降至225.74公尺、蓄水率降至36.18%、蓄水量再至7426.63萬噸，石門水庫仍需供應桃園、新竹民生用水及竹科用水，水情仍嚴峻。
北區水資源分署表示，實施今年第4次人工增雨，預計增加降雨機率10%，提高降雨量增加水庫入流，另要求農水署桃園及石門管理處配合節水供灌，明天完成一期稻作整田抽秧後，3月下旬起進入農作本田期，農業供水每天140萬噸降至40萬噸水量，若降雨增加入流量，水庫水情會漸趨緩。
因應石門水庫民生用水調度，將從翡翠水庫系統調度水源每天77萬噸至板新地區，供應民生用水，未來如有需求可再視需求提升，農業用水節水灌溉及產業節水也同步實施，呼籲大家共同節水，養成節約用水習慣，讓水庫供水更穩定。
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