石門水庫蓄水率跌破4成？農水署啟動調節

農糧署原考量水情轉好，今年暫停實施大區輪作，未料降雨量不如預期，石門水庫蓄水率跌破4成，傳有農民擔憂雨量持續不足，恐影響今年水稻收成。市府農業局表示，目前供水狀況穩定，農水署也已啟動調節措施，持續觀察中。民代則呼籲未雨綢繆，若屆時影響農民應設法補償。

石門水庫正值枯水期，截至今午蓄水率僅剩36.2%，水利署北水分署指出，配合一期稻作供灌，原本每天需要約140萬噸水量，但預估明天會降到40萬噸，農業用水量大幅減少。

目前水稻正值秧苗期，需水量不高，包括新屋、觀音、龍潭等地農會皆表示影響有限，但仍有農民擔憂，農糧署取消大區輪作，反而導致今年水量甚至比2021年停灌還少，若後續梅雨季降雨量不足，將影響收成。

「每次首當其衝的都是農民」，議員楊家俍表示，灌溉用水不足，是每年枯水期都會聽到的擔憂，今年取消大區輪作，起初以為可以安心用水，未料如今面臨水快提早用完的窘境，顯示政府決策前太過樂觀，應該要未雨綢繆、更審慎，免得之後只能看天吃飯。

議員吳進昌說，距離5月梅雨季不遠，目前供水量尚不致對觀音農民有太大影響，不過若屆時面臨無水可用的情況，政府應提供協助，甚至加倍補償。

農業局農務科長張瓊霙表示，大區輪作取消後，不少農民趕著種稻，雖降雨量不如預期，但現在水稻已經過了插秧的階段，較不需要大量用水。