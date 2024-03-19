聽新聞
test
0:00 / 0:00
石門水庫蓄水率跌破4成？農水署啟動調節
農糧署原考量水情轉好，今年暫停實施大區輪作，未料降雨量不如預期，石門水庫蓄水率跌破4成，傳有農民擔憂雨量持續不足，恐影響今年水稻收成。市府農業局表示，目前供水狀況穩定，農水署也已啟動調節措施，持續觀察中。民代則呼籲未雨綢繆，若屆時影響農民應設法補償。
石門水庫正值枯水期，截至今午蓄水率僅剩36.2%，水利署北水分署指出，配合一期稻作供灌，原本每天需要約140萬噸水量，但預估明天會降到40萬噸，農業用水量大幅減少。
目前水稻正值秧苗期，需水量不高，包括新屋、觀音、龍潭等地農會皆表示影響有限，但仍有農民擔憂，農糧署取消大區輪作，反而導致今年水量甚至比2021年停灌還少，若後續梅雨季降雨量不足，將影響收成。
「每次首當其衝的都是農民」，議員楊家俍表示，灌溉用水不足，是每年枯水期都會聽到的擔憂，今年取消大區輪作，起初以為可以安心用水，未料如今面臨水快提早用完的窘境，顯示政府決策前太過樂觀，應該要未雨綢繆、更審慎，免得之後只能看天吃飯。
議員吳進昌說，距離5月梅雨季不遠，目前供水量尚不致對觀音農民有太大影響，不過若屆時面臨無水可用的情況，政府應提供協助，甚至加倍補償。
農業局農務科長張瓊霙表示，大區輪作取消後，不少農民趕著種稻，雖降雨量不如預期，但現在水稻已經過了插秧的階段，較不需要大量用水。
張瓊霙說，水稻從秧苗期到分櫱期之間，需維持3至5公分的灌溉水量，較能確保品質，農業局將持續觀察；農田水利署桃園及石門管理處也已於3月中旬啟動抗旱應變作業，包括協調埤塘用水、調度抽水機、清淤及輪供等機制，協助農民順利完成整田及插秧作業。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言