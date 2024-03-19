鐵路地下化桃園站外蓋停車場 市府仍盼不到中央補助

桃園市長張善政上周與交通部長王國材、桃園立委到台鐵桃園站了解鐵路地下化工程，當場請部長能用前瞻計畫經費，補助後站地下停車場工程經費，解決未來地下化車位不足的問題，而且工程要趕快進行，不然會影響捷運綠線潛盾工程進度。但是部長以前瞻已無經費為由未答應，市政府雖然想在今年五月發包，配合捷運潛盾2027年上半年完工，但至目前中央的補助款仍無著落。

市府交通局表示，去年年中就行文向交通部反映此事，但是到現在還沒下文。捷工局指出，眼前雖然看起來還有時間等，但是因為地下停車場還要辦理招標作業，必須在2年多後捷運綠線潛盾機通過前，先完成停車場的底部，不然等潛盾通過做好隧道再開挖，隧道就會變形，工程進度配置也不可能這樣做，除非不做停車場，否則潛盾只能等。

交通局說明，交通部當初規畫鐵路地下化時，車站的停車位還不足49個停車格，如果再往下挖一層成本墊更高，開挖緊鄰後站1300多坪的「廣一」停車場用地興建地下停車場，不但可以規畫250個汽車位解決車站本身車位不足的問題，還可以增加更多車位包括300個機車停車格。去年就行文交通部，希望原本屬於前瞻計畫的文化局前廣場地下停車場（停機車），因為考量開挖捐害鄰近建築的風險高，加上市府環保局等單搬到市府外，機車位需求降低，停止這個停車場案，把中央3億多元的前瞻補助費挪到蓋廣一地下停車場，只是交通部一直沒給答案。

12日會勘現場，立委萬美玲就指兩年前鄭文燦任市長時，交通部長到桃園考察就答應用前瞻計畫經費補助廣一地下停車場3.5億元，但王國材12日在現場卻說廣一沒列入補助，而且前瞻的經費已經用完，要看各縣市執行的情形是否有機會另外補助。張善政12日當場表達，如果其他縣市的工程是明年以後的計畫，就用明年以後的經費，希望交通部能協助桃園先執行，讓廣一今年就能發包，停車場有必要趕快發包，不然會影響捷運綠線的進度。