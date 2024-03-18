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航空城安置宅第4季完工 月底抽籤

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導
桃園航空城51棟安置住宅預定今年第4季完工，月底將先讓安置戶抽「選屋順序」籤，第2季再選屋、第3季簽約。圖／桃園市住宅發展處提供
桃園航空城51棟安置住宅預定今年第4季完工，月底將先讓安置戶抽「選屋順序」籤，第2季再選屋、第3季簽約。圖／桃園市住宅發展處提供

桃園市政府推動航空城計畫，51棟安置住宅預定今年第4季完工，市府住宅發展處昨表示，月底將讓安置戶抽「選屋順序」籤，並開放線上3D賞屋，上網就可看到多種房型、未來社區公共空間的樣貌等資訊。

航空城安置住宅共1925戶，其中蛋黃區的機場園區有1067戶，蛋白區3個基地合計858戶，包括機捷A18高鐵桃園站基地548戶、機捷A11坑口站基地104戶和桃捷綠線G17站基地206戶。

住宅處表示，安置宅坪數從25至62坪、從2到4房型，提安置戶依據需求選購；51棟已有39棟上梁，整體進度達53%，現正同步進行外牆和內部細部工項。

住宅處說，安置宅工地現場已完成部分實體屋，因顧慮安全未開放，但民眾可到航空城聯合服務中心參觀、洽詢資訊，住宅處也建置安置宅官網，介紹未來安置住宅周邊環境、建築特色、社區公設及建築平面等基本資訊，讓住戶有初步概念，也可線上3D賞屋，看到3款房型的格局和內部裝修情形。

住宅處表示，安置宅均規畫取得耐震標章，擁有優於一般業界防水保固年限，也落實公共工程品質保證制度，預計今年3月底抽籤、第2季選屋、第3季簽約，第4季開始陸續竣工、申請使照，明年第1季起陸續辦理驗、交屋。

桃園 機捷 航空城

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