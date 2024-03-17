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一生至少走一趟 白沙屯媽徒步來回400公里 「粉紅超跑」曾蹽過濁水溪

聯合報／ 記者胡蓬生范榮達吳傑沐／苗栗即時報導
苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖往北港徒步進香今天出發，逾百年的進香歷史堆壘神蹟傳奇。本報資料照片
苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖往北港徒步進香今天出發，逾百年的進香歷史堆壘神蹟傳奇。本報資料照片

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖往北港徒步進香今天出發，媽祖婆神轎引領，路線、行止不定，來回約400公里，逾百年的進香歷史堆壘神蹟傳奇，結合宗教信仰與文化，許多信徒認為一生至少要走一趟體驗。

苗栗縣政府2008年公告核定「白沙屯媽祖進香」為苗栗縣民俗文化資產，2010年6月行政院文建會（文化部前身）更指定為國家級無形文化資產的重要民俗，

理由認為白沙屯媽進香，不僅地方居民參與度高，參與者更來自全國各地，被視為當地青年的成年禮，且未被商業、政治所汙染，也是全台徒步進香路線最遠的進香活動，並由媽祖指引路程的獨特性，深具登錄為民俗的價值。

白沙屯媽每年往北港進香，帶領信徒前行，一大群人為了相同的信仰而走，沿途的神蹟總是讓隨香客津津樂道，展現神秘色彩和信仰的凝聚力，也是一種自我挑戰，及鄉土文化體驗，走一趟一輩子都難忘。

進香隊伍速度時緩時疾，有時一連直奔十多個小時不停歇，有時候直奔小路、深入民宅駐駕，有時在大路上逆向而行，行蹤不定，白沙屯媽有獨特的個性，往年還因此被部分中部地區信眾稱為「囝仔媽」，近年來白沙屯媽神轎更被網友冠上「粉紅超跑」的響亮名聲 。

最為信徒津津樂道是2001年白沙屯媽帶領信眾到了濁水溪畔，甚至引領徒步香客直接涉溪而過，「蹽過濁水溪」的奇特經驗，讓當年的隨香客畢生難忘；北港一名女義警以相機捕捉難得的畫面，還拍下隊伍留在河床上的腳印，沒想到照片沖洗出來後，腳印不像一般凹陷的狀態，反而像是浮出的腳印，讓大家嘖嘖稱奇。

有一年在濁水溪附近，白沙屯媽捨棄平坦道路，帶大家往河堤下的田中小路直奔，結果在路盡頭的田園裡，居然發現有人擺設牲禮，反而是彰化一間宮廟負責人為迎接白沙屯媽進香團，準備了一百多桌宴席，不料白沙屯媽卻是「過門不入」

此外，神轎也曾在西螺、苑裡等地進入民宅駐駕，神轎和民宅大門差不多都是二尺八左右寬度，但神轎都能輕易出入，更讓信徒驚奇。

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖往北港徒步進香今天出發，逾百年的進香歷史堆壘神蹟傳奇。本報資料照片
苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖往北港徒步進香今天出發，逾百年的進香歷史堆壘神蹟傳奇。本報資料照片

文化資產 白沙屯媽祖 神轎

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