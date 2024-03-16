東科路通車後竹科車流轉移 興隆大橋下班車潮回堵嚴重

東科路全線通車後，雖大幅紓解經國大橋塞車壓力，卻造成車流轉移塞爆興隆大橋，引起民眾不滿，地方喊話縣府盡快解決並新建橋梁紓解車流，新竹縣府交旅處計畫以短、中、長期解方因應，3月底開始往竹北下橋處下班時段將先啟動禁止左轉，以快速消化車流。

新竹縣政府交旅處表示，興隆大橋往竹北方向因下橋處路口候車空間不足，常造成車流嚴重回堵，經會勘後決議將在上班日的下午4點到晚間8點，於六家五路口實施禁止左轉的交管措施，以達快速消化車流的目的，同時協請員警協助交管，呼籲用路人配合。

不過下橋路口禁止左轉措施仍遭民眾批評無法解決問題，新竹縣議員吳旭智指出，興隆大橋設計容量先天不足，即便實施交管仍無法解決塞車問題，已建議交旅處試辦2個月並滾動式調整，但徹底解決辦法恐怕仍須興建新橋才能解決。

交旅處長陳盈州坦言，興隆大橋設計有先天不足問題，因原先規畫在高鐵線路東西兩側各興建一座跨頭前溪橋梁，最後卻僅興建西側的興隆大橋，東側橋梁遲遲未興建，使得道路容量不足，不過目前縣府已將啟動「科技大橋」的可行性研究，未來科技大橋一旦興建完成，不僅可分流興隆大橋壓力，還能作為台知園區對外重要聯絡橋梁。

交旅處針對興隆大橋塞車問題，短期將以興隆大橋試辦禁止左轉六家五路措施因應，中期規畫沿東科路，從竹科力行路、中興路、公道路、高鐵新竹站周邊道路實施智慧交通號誌儀控，透過大數據調控號誌疏導車流，長期則以興建科技大橋為解決辦法。