這次我能獨當一面！苗栗家扶頒發大專及高中職獎助學金

苗栗家扶中心今天舉辦「這次我能獨當一面，Life should be」大專及高中職獎助學金頒獎，共頒發437萬元獎助學金，有190名大專生與146名高中職生受惠，家扶盼透過獎助學金資源挹注，減輕受扶助孩子的經濟壓力，讓他們能在未來的舞台上綻放出屬於自己的光芒。

苗栗縣長鍾東錦專程參加頒獎儀式，勉勵家扶的孩子力爭上游，未來培養出足夠的實力，迎接光明的人生並回饋社會。

家扶中心表示，家扶的孩子受到扶助後，成長過程有不少讓人欣慰的個案，其中「小伶」與父母及2個姊姊共同生活，母親過去因車禍導致腦部損傷，在家人陪伴及努力下，她的生活逐漸穩定。小伶個性內向，國二時因師長邀請踏入了「童軍」的新天地，生活也有了很多轉變，除擔任學校童軍社長，去年並獲選苗栗縣兒童及少年諮詢代表，校外表現十分卓越，她也期許不斷接受挑戰，突破自己。

苗栗家扶中心主任湯鳳琴表示，苗栗家扶在地深耕54年，深信教育是脫貧及翻轉生命的途徑，家扶提供兒少培力方案，讓孩子能有穩定學習及充分受教育的機會，這次頒獎活動感謝企業及社會大眾愛心響應，其中包括信邦電子、鼎元光電、喬越實業、全波科技、苗栗家扶希望苗圃的捐款挹注，讓這群家扶孩子可安心就學，並在充滿支持的環境中勇敢前行。