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竹市第2場校園博覽會今清大登場 釋2萬個工作機會

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市第二場校園就業博覽會今天在清華大學登場，吸引學生與民眾求職。圖／竹市府提供
新竹市第二場校園就業博覽會今天在清華大學登場，吸引學生與民眾求職。圖／竹市府提供

新竹市第二場校園就業博覽會今天在清華大學登場，現場集結162家企業參加、235個攤位，提供逾2萬個工作機會，除了提供一般正職工作缺額，多家企業也提供學期間或寒暑假實習機會。市長高虹安也到場了解，祝福企業今天都能順利找到好人才、青年朋友們都能找到理想的工作，後續就博會還有3場次，鼓勵民眾多加參與。

今天到清大參與就業博覽會徵才的企業多元，包含台積電、聯詠科技、元太科技、艾司摩爾及等知名企業，吸引不少學生、民眾前來求職。清大指出，企業招募人才多元化，不僅跨領域、跨國籍，如美光科技致力於多元平等共融文化推廣，並獲台灣最佳職場的肯定，全球最大半導體設備商ASML持續技術創新，致力培育女性理工人才。

竹市府勞工處表示，國立清華大學重視國際人才培養，近年越來越多國際生有留台工作需求，清華校方在博覽會也與經濟部Contact Taiwan合辦「國際生留台徵才說明會」，邀請經濟部、勞動部及內政部移民署與會說明留台就業事宜，並邀請5家企業提供國際生職缺及徵才說明，全程英文專場說明，讓外籍學生畢業後能順利留台就業。

高虹安早上到清大了解關心學生們求職情形，並到元太科技、艾司摩爾及台積電等徵才攤位參觀。她說，市府與勞動部勞動力發展署桃竹苗分署、清華大學及求才廠商多方合作，辦理校園就業博覽會，提供青年朋友多元就業機會，今年也推動竹竹苗跨縣市青年交流，持續勾勒竹市青年發展藍圖。

勞工處補充，竹市校園就博會後續還有3場，包含3月27日元培科技大學、4月23日玄奘大學、4月30日中華大學等場次，邀請應屆畢業生及求職者踴躍參加，也歡迎追蹤新竹市政府青年發展讚粉絲專頁https://www.facebook.com/YouthHsinchu?locale=zh_TW，掌握更多青年活動即時資訊。

新竹市第二場校園就業博覽會今天在清華大學登場，市長高虹安到場參觀。圖／竹市府提供
新竹市第二場校園就業博覽會今天在清華大學登場，市長高虹安到場參觀。圖／竹市府提供

新竹 清華大學 青年

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