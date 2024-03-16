「粉紅超跑」白沙屯媽明深夜起駕 童綜合40醫護隨行照護

「粉紅超跑」白沙屯媽祖明天深夜11點，將展開為期9天8夜繞境活動，今年徒步進香人數創歷史新高，高達17萬餘人，展現香燈腳對媽祖虔誠的信仰與熱情。童綜合醫院第12年進行服務，全程支援繞境沿途的緊急醫療救護，醫院共派出40名醫護輪班隨行，還有53名醫護志工，接力幫忙照護香燈腳。

童綜合醫療團救護站定點設置地點，分別為3月17日台1線拱天宮牌樓下方、3月23日北港朝天宮後方(行政大樓騎樓)、3月25日通霄慈后宮人行陸橋下方、3月26日台1線拱天宮牌樓下方。

每年都參加白沙屯進香活動的童醫院中級救護員白圓宏表示，繞境活動人潮密集、氣氛熱烈，容易造成推擠，建議信徒：一、提前準備，建議提前向媽祖婆稟報起馬，盡量避開高峰時段，避免人流擁擠。二、保持警覺，隨時留意周圍的情況，避免遭受推擠。三、遵守秩序。四、注意孩童和老人。五、配合安全人員。六、避免停留在過度擁擠區域。

童綜合醫院急診部成人緊急科主任鄭閔瑋指出，院方派2輛救護車在隊伍前後隨行，8台重機組成的救護機巡隊，隨時機動救護，並準備充足的醫療救護物品與設備，讓香燈腳們無後顧之憂。

鄭閔瑋呼籲，罹患慢性疾病患者記得攜帶藥物，按時服用。其次，進香期間出現不舒服情況，如腳步出現水泡或傷口等，應儘快與醫療人員聯繫，切勿使用偏方，避免二次感染。最後，做好衣物保暖，適時補充水分，避免中暑。

吳肇鑫副院長強調，人多千萬不要以為「擠一下」沒關係，多路段人潮擁擠，小心跌倒意外、踩踏風險，注意交通安全；信徒應接種流感疫苗及XBB疫苗，接觸環境及人後、吃東西前記得酒精洗手。

永信藥品工業股份有限公司協理蔡穎吉說，今年因報名人數眾多，提供約4000份B群、2500份貼布、防曬、草本舒緩凝膠等保健物資給童綜合醫療團，讓有需要的香燈腳都可以取用；另準備7000份健沛營養品，將於北港免費發送給香燈腳補充能量。