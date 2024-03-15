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中央地方達共識 機捷採購新車拍板

聯合報／ 記者陳俊智／桃園報導

機場捷運在TPASS通勤月票助攻下運量提升，負責營運的桃園市政府有意採購15列新車，希望擁有產權的交通部能全額補助，昨天在立法院交通委員會考察時與交通部官員討論後，達成政院版本共識，先採購10列，總經費約60億元，負擔比例則是中央與地方分攤各半。

機捷橫跨桃園、新北和台北，2017年通車後，曾經平均日運量達7.6萬人，但2020年遇到新冠疫情下滑至3.7萬人，在TPASS助攻下，今年達到10萬人水準；桃園捷運公司評估現有列車無法應付未來第3航廈啟用，及地方都市開發的龐大人潮，去年向中央表達希望添購9列直達車和6列普通車的需求，並爭取全額補助。

鄭文燦本月12日視察機捷及TPASS使用情況，提出採購6列直達車和4列普通車方案，其中直達車採購費由中央補助84%，普通車中央不負擔，採購費約60億，中央與地方約各負擔一半。

立法院交通委員會昨天先在桃園市政府聽取簡報，除了委員會成員魯明哲與邱若華，立委牛煦庭等人也到場關心，交通部長王國材、鐵道局長楊正君等人出席；市府官員簡報時仍努力爭取全額補助，但與中央官員交換意見後，考量採購列車有急迫性，從採購到交車也需一段時間，因此達成共識。

中央、市府官員最後達成政院方案共識，桃捷表示，鄭文燦提出政院版本後，桃捷進行相關評估，雖與原先期待有落差，但考量增購案已商討多年未能啟動，如依原方案繼續協調，恐曠日廢時；現階段將採納政院版本，但仍會在車廂數量與經費比率上繼續爭取中央支持。

魯明哲表示，機捷採購列車採政院「6直4普」方案，希望相關行政作業趕快進行，盡快定案，至於未來是不是有更多機會爭取中央經費，是未來努力的方向。

牛煦庭則說，機捷肩負國門旅客及北北桃跨域疏運，是國家重要建設，希望中央看在桃捷過去疫情期間虧損嚴重財務吃緊，能給多一點補助，但採購列車事關整體運能與民生需求，再拖下去也不是好事，未來會繼續為地方爭取更多資源。

桃園 機捷

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