鍾東錦等4人 當選有效確定

苗栗縣長鍾東錦、大湖鄉代謝見德及林裕欽、大湖村村長傅顯榮等4人，被檢方指控涉嫌違反選罷法，提出當選無效之訴，一審判謝、傅當選無效，鍾與林則獲當選有效，此案上訴台中高分院後昨審結，除認定鍾、林當選有效之外，也廢棄謝、傅一審當選無效判決，改判當選有效，全案確定。

二審認定，檢察官所舉證據尚不能證明陳男、丘女、謝男有為鍾東錦交付賄賂，以及鍾東錦對該3人賄選行為知悉並有參與之事實，且檢察官未就鍾東錦違反選罷法之行為起訴，另對陳男、丘女交付賄賂罪嫌雖有提起公訴，但經法院判決無罪。

檢察官主張謝男、鍾東錦有共犯交付賄賂犯行部分，並未對謝男、鍾東錦提起公訴。對鍾東錦交付賄賂犯行有「共同參與、授意或同意等不違背其本意」等，檢察官未舉證，法院認定事證不足，駁回上訴，判當選有效確定。

謝見德、林裕欽、傅顯榮涉違反選罷法部分，二審認為檢方舉證無法證明三人與買票者有犯意聯絡，或有共同參與、授意等，判謝等3人當選有效。