聽新聞
test
0:00 / 0:00
夜晚昏暗有人飲酒 AI公園散步怕怕
新竹縣AI智慧園區公園啟用後成為孩子遊樂新天地，不過卻有民眾反映，公園周遭燈光昏暗，散步都會怕。竹北市民代表游雅婷也接獲家長陳情，許多夜歸人士聚集喝酒、亂砸酒瓶，還曾在孩子遊玩的沙坑中發現玻璃碎渣。竹北警分局表示將加強巡邏；縣府產發處說，燈光和監視器前年起至今陸續裝設，但也有居民不希望太亮，將再會勘討論。
游雅婷指出，AI公園燈光昏暗問題，啟用後一直存在，她前天到場查看，就有2位居民反映步道燈光昏暗「散步會害怕」，腳踏車周遭採光也不足。
游雅婷說，AI公園監視系統不足，夜晚常聚集青少年和夜歸人士飲酒，她曾看過一名男子朝公園丟擲酒瓶，嚇到當場報警，「若帶孩子去玩有多危險」，她還曾接獲媽媽反映在沙坑裡發現酒瓶碎片，盼縣府加強夜間照明和增加監視器系統。
產發處表示，前年起陸續改善燈光、加裝監視器，現在公園全區都有監視器，但也有居民反映夜晚燈光太亮有光害、影響睡眠，因此並未密集裝設，既然民眾還有疑慮，產發處將再度會勘，可行就裝設。
竹北警分局說，去年接獲報案後，已派員增加巡邏次數，附近社區增設巡邏箱，未來也會加強治安防護。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言