聽新聞
test
0:00 / 0:00

夜晚昏暗有人飲酒 AI公園散步怕怕

聯合報／ 記者郭政芬黃羿馨／新竹報導
新竹縣AI智慧園區公園啟用後成為孩子遊樂新天地，不過卻有民眾反映，公園周遭燈光昏暗，散步都會怕。圖／游雅婷提供
新竹縣AI智慧園區公園啟用後成為孩子遊樂新天地，不過卻有民眾反映，公園周遭燈光昏暗，散步都會怕。圖／游雅婷提供

新竹縣AI智慧園區公園啟用後成為孩子遊樂新天地，不過卻有民眾反映，公園周遭燈光昏暗，散步都會怕。竹北市民代表游雅婷也接獲家長陳情，許多夜歸人士聚集喝酒、亂砸酒瓶，還曾在孩子遊玩的沙坑中發現玻璃碎渣。竹北警分局表示將加強巡邏；縣府產發處說，燈光和監視器前年起至今陸續裝設，但也有居民不希望太亮，將再會勘討論。

游雅婷指出，AI公園燈光昏暗問題，啟用後一直存在，她前天到場查看，就有2位居民反映步道燈光昏暗「散步會害怕」，腳踏車周遭採光也不足。

游雅婷說，AI公園監視系統不足，夜晚常聚集青少年和夜歸人士飲酒，她曾看過一名男子朝公園丟擲酒瓶，嚇到當場報警，「若帶孩子去玩有多危險」，她還曾接獲媽媽反映在沙坑裡發現酒瓶碎片，盼縣府加強夜間照明和增加監視器系統。

產發處表示，前年起陸續改善燈光、加裝監視器，現在公園全區都有監視器，但也有居民反映夜晚燈光太亮有光害、影響睡眠，因此並未密集裝設，既然民眾還有疑慮，產發處將再度會勘，可行就裝設。

竹北警分局說，去年接獲報案後，已派員增加巡邏次數，附近社區增設巡邏箱，未來也會加強治安防護。

新竹 監視器 睡眠

延伸閱讀

新北校安規劃中介教育 設置監視器通訊器材列優先

男松山站遭火車撞擊不治 鐵警見監視器：他在月台徘徊「越走越邊邊」

AI公園照明不足夜歸人士聚集喝酒 民代盼改善燈光和治安

竹北頭前溪水閘門冒白色油汙竄惡臭 環保局稽查追元凶

相關新聞

擺爛五年 平鎮一爛尾工地 釀18戶鄰損

桃園平鎮區南京路一處夾雜兩棟房屋的工地，開挖5年來閒置荒廢，造成周圍相鄰18戶民宅龜裂或受損，住戶昨前往抗議，要求市府介...

農博後新屋園區冷清 ROT招商未果

桃園市新屋農博環教園區為2019桃園農業博覽會舉行場地，活動結束後剩下8棟館舍，因位置偏遠，遊玩人數銳減，市府環保局為活...

白沙屯媽遶境18日出發 交管措施出爐

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖今年徒步進香活動報名人數已爆量逾17萬人，警方將在17日登轎、18日出發及25日、26日回鑾...

竹市關新路延伸段通車 銜接公道五路用地待解

新竹市關埔地區及科學園區周邊區域長期交通壅塞，用路人苦不堪言，新竹市今年2月於慈濟路、關新路延伸段道路工程開放通車，不過...

夜晚昏暗有人飲酒 AI公園散步怕怕

新竹縣AI智慧園區公園啟用後成為孩子遊樂新天地，不過卻有民眾反映，公園周遭燈光昏暗，散步都會怕。竹北市民代表游雅婷也接獲...

鍾東錦等4人 當選有效確定

苗栗縣長鍾東錦、大湖鄉代謝見德及林裕欽、大湖村村長傅顯榮等4人，被檢方指控涉嫌違反選罷法，提出當選無效之訴，一審判謝、傅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。