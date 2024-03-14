夜晚昏暗有人飲酒 AI公園散步怕怕

新竹縣AI智慧園區公園啟用後成為孩子遊樂新天地，不過卻有民眾反映，公園周遭燈光昏暗，散步都會怕。竹北市民代表游雅婷也接獲家長陳情，許多夜歸人士聚集喝酒、亂砸酒瓶，還曾在孩子遊玩的沙坑中發現玻璃碎渣。竹北警分局表示將加強巡邏；縣府產發處說，燈光和監視器前年起至今陸續裝設，但也有居民不希望太亮，將再會勘討論。

游雅婷指出，AI公園燈光昏暗問題，啟用後一直存在，她前天到場查看，就有2位居民反映步道燈光昏暗「散步會害怕」，腳踏車周遭採光也不足。

游雅婷說，AI公園監視系統不足，夜晚常聚集青少年和夜歸人士飲酒，她曾看過一名男子朝公園丟擲酒瓶，嚇到當場報警，「若帶孩子去玩有多危險」，她還曾接獲媽媽反映在沙坑裡發現酒瓶碎片，盼縣府加強夜間照明和增加監視器系統。

產發處表示，前年起陸續改善燈光、加裝監視器，現在公園全區都有監視器，但也有居民反映夜晚燈光太亮有光害、影響睡眠，因此並未密集裝設，既然民眾還有疑慮，產發處將再度會勘，可行就裝設。

竹北警分局說，去年接獲報案後，已派員增加巡邏次數，附近社區增設巡邏箱，未來也會加強治安防護。