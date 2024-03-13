新加坡SMRT集團造訪桃園 雙方盼攜手發展軌道經濟

新加坡SMRT集團主席佘文民今天率團造訪桃園大眾捷運公司並拜會桃園市長張善政。張善政期盼未來雙方能夠多交流、相互分享經驗，共同發展軌道經濟。

訪問團先到桃園大眾捷運公司行控大樓聽取公司營運概況及行控中心介紹，接著就「數位轉型．智慧營運、旅客服務及通勤者參與、事故管理及安全培訓等議題展開交流。後續也搭乘機捷參訪特色車站、體驗智慧叫梯服務，並與桃捷AI少女「霏霏」進行互動。

參訪團佘文民等5名成員在交通局局長張新福及桃捷公司董事長沈志藏陪同下拜會桃園市政府，針對軌道營運、附業經營、人才培訓、技術研發、AI科技等進行交流分享；部分成員則前往青埔主維修廠了解電聯車系統並進行技術交流。

張善政表示，SMRT有許多值得桃捷公司借鏡、學習的地方，這次交流獲益良多，他期盼未來雙方能夠多交流、相互分享經驗，共同發展軌道經濟。

佘文民說，希望透過這次的拜訪與桃捷公司建立友好情誼，雙方能夠進行全面性的交流，在共同採購、技術研發、AI科技、還原工程等合作，一起為提升運輸服務水準努力。

桃捷公司表示，新加坡地鐵系統自1987年營運至今，其中77%由SMRT集團所負責，希望透過雙方互動交流，汲取並共享不同鐵道經營及維修優點，提升服務水準，企盼進一步實質合作，互利互助，攜手發展公共運輸服務。