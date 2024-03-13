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苗栗頭份中山市場攤商安置爭議 中繼市場地點新選項出爐

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣頭份市中山市場拆除重建案歷經波折，去年並因中繼市場的地點引發正反意見及抗議。聯合報資料照片
苗栗縣頭份市中山市場拆除重建案歷經波折，去年並因中繼市場的地點引發正反意見及抗議。聯合報資料照片

苗栗縣頭份市中山市場拆除重建案歷經波折，市公所日前公告將在3月底停用市場並封閉出入口，讓一些攤商感到錯愕，市場自治會上午討論應對方案並投票，其中以「六合國小預定地停車場」作為中繼市場的選項支持度最高，形成共識，自治會將以此作為優選方案與市公所溝通。

縣議員陳光軒指出，市場自治會針對中山市場拆除改建案上午發動投票，決定自治會一致的立場，投票共有3個選項，包括配合公所遷移至公11預定地作為中繼市場；六合國小預定地停車場作為中繼市場；領取公所轉職金。投票結果六合國小預定地以78%的得票率，成為自治會的最大公約數，將以此決議再尋求與公所溝通的優選方案。

他指出，六合國小預定地停車場離現有市場距離近，至於是否能成為中繼市場選項，自治會事前已向市公所確認過，地目與公11一樣，原則上沒問題，因此自治會也將此案納入投票選項。

頭份市公所日前公告3月底將封閉中山市場出入口，5月底前攤商要全數撤離，引發攤商反彈，抱怨市場未與攤商達共識就先斬後奏；市公所方面則強調，市場已鑑定是危險建物，2015年就啟動重建計畫，但推動改建近10年仍原地踏步，人命關天不得不拆除，公所會持續溝通。

針對今天自治會達成的共識，市公所表示近日就會請攤商及自治會進一步協調及溝通。

頭份中山市場自治會上午討論應對方案並投票，其中以「六合國小預定地停車場」作為中繼市場的選項支持度最高。圖／陳光軒提供
頭份中山市場自治會上午討論應對方案並投票，其中以「六合國小預定地停車場」作為中繼市場的選項支持度最高。圖／陳光軒提供
中山市場自治會上午討論應對方案並投票，其中以「六合國小預定地停車場」作為中繼市場的選項支持度最高。圖／陳光軒提供
中山市場自治會上午討論應對方案並投票，其中以「六合國小預定地停車場」作為中繼市場的選項支持度最高。圖／陳光軒提供

停車場 投票 改建案

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