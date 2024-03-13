AI公園照明不足夜歸人士聚集喝酒 民代盼改善燈光和治安

新竹縣AI智慧園區公園啟用後成為孩子遊樂新天地，不過卻有民眾反應，公園周遭燈光昏暗，散步都會怕。竹北市民代表游雅婷更接獲家長陳情，許多夜歸人士聚集在此喝酒，將酒瓶亂砸，還曾在孩子遊玩的沙坑中發現玻璃碎渣。竹北警分局表示將加強巡邏；新竹縣產發處也表示，燈光和監視器前年起至今已陸續裝設，但也有居民不希望太亮，將再會勘討論。

游雅婷指出，AI公園燈光昏暗問題，自啟用後至今都一直存在，她昨天（12日）實際到現場查看，當場就有2位附近居民反應步道燈光昏暗「散步都會感到害怕」，還有腳踏車周遭採光不足、大溜滑梯的採光對著看照孩子的爸媽完全逆光等。

游雅婷更指出，因AI公園過於昏暗，監視系統不足成為治安死角，夜晚經常聚集青少年和夜歸人士在此飲酒，先前她就親眼看到一名男子朝公園丟擲保力達B酒瓶，她嚇到當場報警，「若是帶著孩子去玩，天空飛來一個保力達B有多危險」，且她還曾接獲媽媽反應在沙坑裡發現酒瓶碎片，盼縣府加強夜間照明和增加監視器系統。

新竹縣產發處表示，針對民眾反應燈光和監視器問題，前年起至今已全面改善燈光，並於全區加裝監視器，現在AI公園全區都有監視器監控維護安全，但燈光問題，因為也有居民反應夜晚燈光太亮有光害、影響睡眠，因此並未密集裝設高亮度採光設備，但既然民眾有疑慮，產發處將會同當地里長、代表、居民共同會勘，若可行再裝設。