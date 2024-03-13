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掛號費無上限「民眾要能負擔」 桃市邀34醫院了解漲幅

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
衛福部取消醫療院所掛號費上限，桃園市長張善政今天表示，市府尊重配合，但將邀34家醫院和協會了解各醫療院所漲價情況，要讓民眾經濟上可以負擔。本報資料照
衛福部取消醫療院所掛號費上限，桃園市長張善政今天表示，市府尊重配合，但將邀34家醫院和協會了解各醫療院所漲價情況，要讓民眾經濟上可以負擔。本報資料照

衛福部取消醫療院所掛號費上限，不少民眾擔心掛號費「上漲無上限」。桃園市長張善政今天在市政會議表示，衛福部稱尊重市場機制，市府尊重配合，但也希望醫院考慮近用醫療資源權益，不要造成民眾太大負擔，本周將邀34家醫院和協會了解各醫療院所漲價情況，要讓民眾經濟上可以負擔。

張善政說，衛福部日前宣布醫院掛號費要尊重市場機制，掛號費從有上限變成沒上限，各醫院可以自由訂定掛號費，雖然掛號費要尊重市場機制，但還是希望醫院調整掛號費可以盡量降低對民眾的衝擊。

張善政說，衛生局本周將邀請全市34家醫院和協會討論，除了解各醫療院所漲價的情況，也希望衛生局與大型院所溝通協調，在尊重市場機制的同時，也要考慮民眾近用醫療的權益；特別是某些地區醫療資源本來就不足，如果漲價幅度太高、太快，對民眾會比較不利，一定要讓民眾有經濟上可負擔的醫療選擇，不要造成太大負擔，具體結果會盡快跟市民報告。

健保 張善政 機制 衛生局 衛福部

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