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竹科就學需求 續推竹苗高中增班

聯合報／ 記者郭政芬／新竹報導
園縣市高峰會第5次會議昨登場，苗栗縣長鍾東錦（左起）、新竹市長高虹安、竹科管理局長王永壯、新竹縣長楊文科和台灣科學工業園區同業公會理事長李金恭共同合影。記者郭政芬／攝影
園縣市高峰會第5次會議昨登場，苗栗縣長鍾東錦（左起）、新竹市長高虹安、竹科管理局長王永壯、新竹縣長楊文科和台灣科學工業園區同業公會理事長李金恭共同合影。記者郭政芬／攝影

「園縣市高峰會」第5次會議昨在竹科警察服務大樓登場，會中8項提案含括交通、反詐、高中增班和動保等議題，新竹縣市都提出增班計畫，苗栗也盼增設實驗中學，會議主席、竹科管理局長王永壯裁示此案通過，竹科管理局先研議評估苗栗實驗中學，並持續推動竹竹苗的就學增班規畫。

竹科蓬勃發展，根據管理局統計，去年入區登記家數、進口額及就業人數均創歷史新紀錄，員工子女就學需求也備受關注；新竹縣長楊文科指出，配合竹科發展，竹縣提出高中規畫5大方案，從設置縣立高中、六家和湖口高中增班擴校、文興國中改制完全中學到自強國中改制技術型高中等，全面配合中央，今年起逐年增班。

竹縣教育局長楊郡慈建議建立三縣市溝通平台，若超過規畫數，恐造成教學資源浪費，期盼滾動式監控人口數，更細微調整班級數，共同評估三縣市的整體性。

不過，新竹市長高虹安認為要納入考量「就學選擇權」，要有平台溝通，統整預估需求，但學校班級數能否「竹竹苗共用」？還得回歸區域性需求，例如關埔家長可能也認為到竹南實驗中學「相對遙遠」。

竹市教育處補充，竹市今年起將在建功、成德與香山高中逐年增班，預計將建華國中、新科國中、虎林國中設為完全中學，另增設竹市數位實驗高中，今年4月起成立籌備處，提供園區、新竹有興趣的高中生就讀，解決就近入學問題。

「只要園區點頭設置，要哪所學校都會想辦法！」苗栗縣長鍾東錦反映苗栗就學困境，他表示，竹南園區人口年輕、學歷高，但會讀書的苗栗學生得到外地就讀「實在沒道理」，如今竹南科學園區內無閒置用地，但竹南有3塊學校預定地是縣府財產，盼科管局協助設置實驗高中，他願意全力協助。

王永壯說，竹南實驗高中已歸在中央的大矽谷計畫，建議竹科管理局先研議評估實施。竹苗的教育增班計畫，此案通過，由3縣市共同支持竹竹苗高中增班規畫。

高虹安

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