竹科就學需求 續推竹苗高中增班

「園縣市高峰會」第5次會議昨在竹科警察服務大樓登場，會中8項提案含括交通、反詐、高中增班和動保等議題，新竹縣市都提出增班計畫，苗栗也盼增設實驗中學，會議主席、竹科管理局長王永壯裁示此案通過，竹科管理局先研議評估苗栗實驗中學，並持續推動竹竹苗的就學增班規畫。

竹科蓬勃發展，根據管理局統計，去年入區登記家數、進口額及就業人數均創歷史新紀錄，員工子女就學需求也備受關注；新竹縣長楊文科指出，配合竹科發展，竹縣提出高中規畫5大方案，從設置縣立高中、六家和湖口高中增班擴校、文興國中改制完全中學到自強國中改制技術型高中等，全面配合中央，今年起逐年增班。

竹縣教育局長楊郡慈建議建立三縣市溝通平台，若超過規畫數，恐造成教學資源浪費，期盼滾動式監控人口數，更細微調整班級數，共同評估三縣市的整體性。

不過，新竹市長高虹安認為要納入考量「就學選擇權」，要有平台溝通，統整預估需求，但學校班級數能否「竹竹苗共用」？還得回歸區域性需求，例如關埔家長可能也認為到竹南實驗中學「相對遙遠」。

竹市教育處補充，竹市今年起將在建功、成德與香山高中逐年增班，預計將建華國中、新科國中、虎林國中設為完全中學，另增設竹市數位實驗高中，今年4月起成立籌備處，提供園區、新竹有興趣的高中生就讀，解決就近入學問題。

「只要園區點頭設置，要哪所學校都會想辦法！」苗栗縣長鍾東錦反映苗栗就學困境，他表示，竹南園區人口年輕、學歷高，但會讀書的苗栗學生得到外地就讀「實在沒道理」，如今竹南科學園區內無閒置用地，但竹南有3塊學校預定地是縣府財產，盼科管局協助設置實驗高中，他願意全力協助。

王永壯說，竹南實驗高中已歸在中央的大矽谷計畫，建議竹科管理局先研議評估實施。竹苗的教育增班計畫，此案通過，由3縣市共同支持竹竹苗高中增班規畫。