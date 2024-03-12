鄭文燦、張善政連2天聯袂視察 昨搶話、今接球 燦、善展現另類默契

行政院副院長鄭文燦、桃園市長張善政繼昨天視察桃園棒球場後，兩人今天上午再一同出席機場捷運A8林口長庚站，聽取交通部簡報TPASS營運成果。鄭文燦一下車先接受媒體訪問，張善政在一旁陪同順勢「接球」，並沒有再發生昨天「補充」或「搶話」情形，「燦善同框」展現另類默契。

張善政致詞表示，鄭文燦連續2天關心桃園，TPASS去年7月實施以後，受益最大是桃園，疫情發生前，機捷平均日運量是7.6萬人次，疫情過後去年日均量約9萬，今年1、2月突破10萬，3月更達到11萬人次而且直線上升，這數字令人振奮，展望未來，國際旅客進來人次會慢慢復甦，還有2026年第三航廈啟用，國際入境旅客會再攀升，加上桃園和新北的發展快速，機捷的運量將不會只是現在這個數字。

張善政也指出，要像鄭文燦指示的「超前部署」，因為買列車需要時間，市政府和桃捷公司希望機捷理想的營運是旅客每5分鐘就能搭上列車，另外就是龜山區大坪頂開606的循環客運公車，和機捷連結，試辦的時候營運很穩定，去年7月已經列為正式公車路線，發揮接駁營運的效果。

張也說，鄭文燦很清楚桃園的狀況，也深刻體會桃園的公車還有很多挑戰，包括缺司機，今年會提出一些新的措施做質的改善。尤其是機捷，疫情前，3月1日到前兩天突破11萬，數字令人振奮，國際旅客復甦，三航廈啟用，都市發展快速，將來運量不只這個數字，超前部署，買列車花時間，希望普通車直達車10分鐘一班，平均五分鐘可以搭上車，龜山大坪頂開設606循環路線，運量穩定去年7月成正式路線，其他地方也會開闢接駁公車，桃園公車駕駛不夠車子老舊，應變措施會陸續上路，質的改進。

鄭文燦表示，今天到場為了三件事，第一個就是了解TPASS的成果，TPASS最大的使用量就是北北基桃，受惠最大的就是桃園，全國共同生活圈TPASS營運量平均增加15%，桃園如果機捷和公車一起算增加36，如果只算機捷營運量增加87%。

鄭文燦重複張善政前面提出機捷運量數字變化，強調這代表機捷的營運量大幅增加，機場捷運如果包括中壢車站是23公里，設置22個車站是單一最長的捷運，負擔機場連外和一般通行兩大功能，光機場連外就占了55%的營運功能，預估有兩個新的成長點，第一個就是2026第三航廈啟用，還有未來的桃園捷運綠線通車，運量還會再提升，所以要增購車廂，按照大眾捷運法捷運必須管用合一，所以機捷要做資產移轉和增購列車。

鄭文燦說，當初機捷資產移轉時，交通部在他當市長的時候要桃園市負擔50億元，後來降到20多億元，後來才說要降到10億多一點，這個數字不會變，交通部會和桃園市政府協商，資產移轉後才會增購列車。