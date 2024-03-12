軍隊不是學生社團 學習主動關懷察覺防自傷很重要

1981年後出生的年輕人常被貼上「草莓族」標籤，男生服兵役被戲稱「草莓兵」，適應問題相對多，陸軍步兵第一三七旅展開今年第一季「心輔列車」；軍方今表示，期許官兵提升同理心和敏感度，早一步察覺同袍行為差異，預防發生自傷行為。

政戰主任秦縉主持陸軍步兵第137旅第一季「心輔列車走入基層暨生命教育巡迴宣教」，以心理輔導經驗講授並分享初級防處觀念、自傷案件態樣，50多名官兵參加，從宣教的內容和個案了部隊常見自傷案件形態，學習應有的心輔作為及輔導知能，協助士兵適應軍中團體生活。

「陪伴、同理、支持很重要。」連長陳政學說，課程務實，充分貼合與軍中現況，讓官兵了解覺察異狀的敏感度重要性，萬一發覺同袍行為異常立即協助轉介，確維部隊戰力。班長鄭瑞麟也說，身為幹部應協助士兵尋找適當紓壓方法排解壓力，進而運用壓力使自己更茁壯，人生路上走得長久。

訓員二兵林郁禎表示，軍隊講究團結和紀律，跟過去學校社團差很大，以前當學生、同事可以不管身邊壓力大、情緒低落的人，聽完心輔列車宣教，知道單位每一名官兵應積極自許成為自傷防治守門人，主動察覺、關懷，及早反映、協處以落實初級防處作為，防止發生憾事，安定團隊士氣也不讓家人擔心。