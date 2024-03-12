石門水庫水上媽祖遊湖遶境祈雨 水庫乾枯放水過頭？

桃園市大溪區石門水庫一年一度媽祖遊湖遶境祈福來了! 大溪區百吉復興宮信眾與桃園市渡船遊艇商業公會今天上午出動26艘遊艇搭載媽祖等44神尊，展開全台唯一水上遊湖遶境祈福，水庫乾旱，2年來首度出巡遶境祈雨，渡船遊艇公會總幹事陳咪春表示，今年初水庫放水放太多，如今3 月水位不到50%，接下來希望水庫斟酌放水，以免影響民生用水和遊湖。

慶祝石門水庫今年60周年紀念，桃園市渡船遊艇公會成員和百吉復興宮信眾擴大舉辦全台最具特色的水上媽祖遊湖遶境祈福活動，今年邁人第58年，水庫今年枯水嚴重，主辦單位特別向復興宮水庫媽祖擲筊請示出巡，獲得媽祖聖筊，是繼2年前水庫乾旱出巡後出巡遶境，媽祖帶領開漳聖王等44尊神尊，浩蕩遊湖遶境，陳咪春形容，水庫媽祖面臨水庫乾旱才會出來，有祈雨的意義。

渡船遊艇公會成員和復興宮、分香觀音復興宫的信眾擴大舉辦水上媽祖遊湖遶境祈福及愛護水資源宣導，讓民眾、信眾感受水資源的重要，主辦單位總共出動26艘遊艇，由信眾陪同搭載水庫媽祖、開漳聖王等神尊，沿水庫遊湖遶境，因為水庫枯水期，薑母島碼頭無法靠岸，媽祖遊湖遶境至阿姆坪碼頭回程，並至水庫抽砂船護佑平安，水上沿途鑼鼓、鞭炮響徹水庫湖面，主辦單位還製作紀念金幣，贈送參與遶境遊客紀念。

大溪區長徐景揚與爐主言眾等人捧著媽祖各神尊上岸後，在小朋友鑼鼓演出、八家將表演帶路下，至會場祭拜祈福，隨後進行陸上遶境，沿著水庫大霸至阿姆坪碼頭回到復興宮安座，徐景揚表示，石門水庫水上媽祖遶境祈福活動是在地文化特色，將會延續舉辦下去。