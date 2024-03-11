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桃園范姜祖堂古蹟積水改善動工 停車廣場封閉8個月

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市定古蹟新屋范姜祖堂周邊排水工程動工，停車廣場封閉8個月。記者曾增勳／攝影
桃園市定古蹟新屋范姜祖堂周邊排水工程動工，停車廣場封閉8個月。記者曾增勳／攝影

桃園市定古蹟新屋范姜祖堂受地勢低窪影響，長期來每逢豪大雨造成積水，桃園市府文化局擔心積水損害古蹟本體，中央地方共同斥資2324餘萬元，徹底改善范姜祖堂周邊排水及總體環境工程，文化局今天上午表示，這排水工程包括祖堂前停車廣場改善今天動工，預計今年11月5日完工，停車廣場施工8個月封閉，做好古蹟保存修復再利用。

新屋范姜祖堂建於1854年，為具有客家特色的五座老屋，格局皆為三合院，外圍有磚牆圍繞，整體建築成口字形，祖堂門額上的交趾燒「陶渭流芳」匾額或祖堂的香爐、陶缸皆為珍貴文物，1985年前縣政府指定為縣定古蹟，桃園升格後，2015年變更為市定古蹟，「范姜」姓氏是台灣姓氏中較獨特的雙姓族氏，提起姓「范姜」一族幾乎源自新屋范姜家族，范姜祖堂為范姜家族祭祀信仰與凝聚族人情感的重要祖堂，也是客家建築代表之一，極具保存與再利用價值。

市府文化局表示，范姜祖堂因為地勢較低，周邊都是新開發社區，近年每逢強降雨，周邊排水朝祖堂前廣場積水、淹水嚴重，為防止祖堂古蹟本體受損，該局決定進行范姜祖堂周邊排水及總體環境改善工程，透過舊有排水系統理和涵管疏浚，及綠化方式改善祖堂前停車廣場，由客委會補助1813萬多元及市府自籌511萬多元，總經費2324餘萬元，以修復和保存范姜祖堂古蹟文化資產延續目標。

范姜祖堂祖堂周邊排水及停車廣場整體改善施工，市府將在本月14日舉辦動工儀式，由於停車廣場採開放式使用，以往常為居民及遊客停車使用，這次祖堂周邊排水體改善工程，為避免施工過程影響周邊交通不便，該停車廣場將在施工8個月期間關閉暫停開放，另祖堂古蹟將在施工期間正常外開放參觀，考量遊客安全，該局將重新規畫調整參觀動線，同時維護施工品質及遊客安全參觀。

桃園市定古蹟新屋范姜祖堂周邊排水工程動工，停車廣場封閉8個月。記者曾增勳／攝影
桃園市定古蹟新屋范姜祖堂周邊排水工程動工，停車廣場封閉8個月。記者曾增勳／攝影

古蹟 文化局 桃園

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