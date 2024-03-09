桃竹竹Youbike取消調度費？桃市府：近期討論

桃竹竹苗PASS通勤月票上路，民眾除了可以搭乘火車及公車客運，也能租用YouBike，但使用YouBike往返桃竹2地會衍生600元調度費，桃園市議員陳睿生盼能取消；桃園市交通局表示，目前雖然有調度費規定，但營運單位微笑單車考量桃竹竹苗生活圈定義未明，暫時沒有收費，未來取消與否，近期會找新竹縣市討論。

桃園YouBike 2.0E電動輔助車今年2月1日上路，因為騎行省力輕鬆，速度也不慢，廣受民眾喜愛與好評，漸漸有人靠它長距離移動，不僅北北桃騎行，也有人跨桃竹竹縣市使用。

民進黨市議員陳睿生表示，電輔車騎起來輕鬆省力，可預期民眾的移動距離會比現在更長更遠，跨縣市不無可能，但卡在桃竹分屬不同服務區，車輛跨區租還有調度費，對民眾來說有些不便。

陳睿生指出，新屋綠色走廊自行車道是桃園知名景點，往南延伸可連接新竹縣濱海自行車道，現在就有不少民眾騎車往返桃竹2地遊憩，未來跨越福興溪的景觀橋完工，2地交通更便利，人潮勢必更多。如果能在此設Youbike站點及取消調度費，相信能帶動2地觀光，即便調度費由政府吸收，應該也不會造成財政太大負擔。

民進黨市議員鄭淑方也說，桃園楊梅有自由學區，國中生可以跨區到新竹湖口就讀，也有不少楊梅人是在新竹湖口工作，雖有火車、公車可滿足通勤通學需求，但如果能多一種選擇，對民眾來說都是好事。

桃園市交通局調查，桃園跨區移動到新竹今年1月有3件，竹縣1件、竹市2件，仍屬極少數，由於桃竹竹苗生活圈定義範圍上在討論，Youbike營運廠商微笑單車暫時沒有向民眾收取調度費。