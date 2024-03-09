竹市展演中心朝設定地上權開發

新竹市公道五路上的「藝文高地」重大工程之一國際展演中心2020年開工後，因統包商施工狀況不佳、工期嚴重落後，市府去年5月解約迄今，現場仍為只蓋到地下室的大型工地。新竹市政府表示，正辦理工程結算作業，預計3月底完成，未來將採「設定地上權」方式發包，目標今年底確定整建方向及開發權利金方案，再著手招商。

新竹市國際展演中心統包工程案2020年9月開工，市府2022年10月發現統包商管理、整合能力及施工品質均不佳，工程嚴重落後，去年5月和廠商終止契約。

文化局指出，展演中心雖然定位戲劇、舞蹈為主的專業場館，但規畫空間只能容納850名觀眾，難吸引大型表演藝術團隊演出，而且汽車停車格也只設計368席，恐難同時滿足藝文高地三大場館的停車需求。另外，藝文高地基地法定建蔽率60%、法定容積率300%，現行規畫使用的實際建蔽率僅37%、容積率80%，希望透過重新檢討土地利用方式，讓珍貴的土地資源被妥善利用。

文化局表示，設定地上權是參考其他縣市做法規劃，未來招商完成後，市府除了能取得所設定的公設，還可向企業逐年收取權利金，地上權設定期滿後，基地所有設施回歸市府所有。