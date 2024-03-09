配合「大矽谷計畫」 竹市爭取大新竹輕軌

行政院日前通過「桃竹苗大矽谷計畫」，新竹市長高虹安前天率市府團隊北上拜會行政院副院長鄭文燦，針對大新竹輕軌、SBIR地方型補助款等議題進行討論，盼中央協助推動地方建設；新竹市府表示，副院長在會中責成鐵道局整合新竹縣市輕軌路網，也允諾提高SBIR補助計畫經費，期盼透過擴大補助廠商研發能量，帶動地方產業創新。

高虹安說，感謝行政院通過「桃竹苗大矽谷計畫」，提出產業技術深耕、人才培育延攬、優化園區建設、構築科技廊帶等策略面向，市府團隊對此也展開多次研商會議，盤點大矽谷計畫中可攜手中央共同推動的能量，希望共創共融及永續的桃竹苗高科技聚落願景。

會議上，新竹市府各局處積極說明地方對於未來發展的計畫與眼下面臨到的困境；交通處指桃竹苗大矽谷計畫將吸引眾多人才進駐竹科，亟需輕軌舒緩交通。都發處表示市府已盤點竹科周邊可興建社宅的眷改土地，盼中央加速興建。工務處則盼擴建客雅水資源回收中心能獲中央全額補助。

鄭文燦感謝新竹市府重視並和行政院攜手發展桃竹苗大矽谷計畫，他在會中針對大新竹輕軌計畫責請鐵道局整合新竹縣、市輕軌路網，提高自償率、機廠共用及財務可行性，透過路網整合提高大新竹輕軌可行性，以期發揮效益。

另外，高虹安與鄭文燦等人在會中也討論到加速社會住宅、核定頭前溪都市計畫為國家重大建設計畫、成立科技人力培育中心、加速自來水管線更新及再生水等計劃。鄭文燦請相關部會研議再與新竹市府討論。

新竹市議會國民黨團總召陳慶齡說，市府團隊所提地方建設計畫已有急迫性，樂見市府積極北上爭取；民進黨市議員曾資程也認同頭前溪都市計畫對地方的重要性，但他希望市府不要只顧眼前，要以長遠發展作規畫。