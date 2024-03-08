竹市國際展演中心工程解約逾9個月 竹市府曝未來方向

新竹市公道五路上的「藝文高地」重大工程之一國際展演中心2020年開工後，因統包商施工狀況不佳、工期嚴重落後，市府去年5月解約迄今，現場仍為只蓋到地下室的大型工地。竹市府今天指出，正辦理工程結算作業中，預計3月底完成，未來將採取「設定地上權」方式發包，目標今年底前確定整建方向及開發權利金方案後著手招商。

新竹市國際展演中心統包工程案2020年9月開工，市府發現從2022年10月起因統包商管理、整合能力及施工品質均不佳，缺失改善持續延遲，導致工程進度嚴重落後，延遲履約情節重大，市府團隊新上任後嚴肅看待，去年5月17日和廠商終止契約迄今。

文化局表示，展演中心自規畫設計階段以來，陸續有表演團體、民代及民眾向市長高虹安及市府團隊反映，展演中心雖然定位為戲劇、舞蹈使用機能為主的專業場館，但所規畫空間量體僅能容納850名觀眾，難以吸引大型國內外優秀表演藝術團隊演出，且汽車停車格也僅設計368席，恐難以同時滿足藝文高地三大場館的停車使用需求。

文化局檢視，藝文高地主要基地面積約4萬1900平方公尺，法定建蔽率60%、法定容積率300%，考量現行基地所規畫使用的實際建蔽率僅達37%、實際容積率80%，顯見仍然有相當足夠的空間可供有效開發利用。

經市府團隊彙整各方意見，並參考其他縣市將商用設施及公共設施整併發包興闢的設定地上權案例，如台北城市博物館、台北市敦化南路派出所興建等案件，藉由引進民間資源，將基地內一定比例的建築空間列為必要設置的公共設施，並在興建完成後移轉由市府管理營運。

竹市府文化局指出，藝文高地基地連接公道五路等重要交通樞紐，希望透過重新檢討土地利用方式，讓珍貴的土地資源有機會被妥善利用；未來招商完成後，市府除了能取得所設定的公設外，還可向企業逐年收取權利金，地上權設定期滿後，基地所有設施回歸市府所有。

地上權設定招商方案「原則市府取得的公共設施為零出資」，由於國際展演中心先前有獲得文化部補助，近期文化部來函表示，考量展演中心工程重啟期程難以評估，原保留款將依補助要點相關規範，不再續予保留，若後續工程重新發包，可再另提新案向文化部申請補助。後續將待設定地上權招商方案完成後與中央討論。