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方便長者換照 苗栗監理站今起開辦頭份衛生所駐點服務

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗監理站今天起開辦頭份市衛生所駐點服務，提供75歲以上長者從辦理體檢、認知功能測驗並完成換照的一站式服務。圖／苗栗監理站提供
苗栗監理站今天起開辦頭份市衛生所駐點服務，提供75歲以上長者從辦理體檢、認知功能測驗並完成換照的一站式服務。圖／苗栗監理站提供

苗栗監理站今天起開辦頭份市衛生所駐點服務，提供75歲以上長者從辦理體檢、認知功能測驗並完成換照的一站式服務，首日共受理了25位長者的換照作業。

苗栗監理站站長蘇淑賢表示，站方統計設在頭份市公所的駐點服務，受理者以高齡換照居多，考量高齡長者換照路程奔波，因此攜手頭份市衛生所在每月第1周、第3周的周四上午9點至11點10分開辦高齡換照服務。

今天頭份市衛生所首度開辦駐點服務，共受理25位長者換照，到場換照鄉親對苗栗監理站體恤長者，主動到頭份市衛生所駐點的貼心作法都相當感謝。

苗栗監理站表示，原本在頭份市公所的駐點服務不中斷，但改在每月第1、第3周的周四，從下午1點到3點提供簡易監理服務，辦理項目有行照、駕照換補發、住居所或就業處所地址申請、日文譯本駕照申請、職業駕照審驗、交通違規繳款、機車報廢、汽燃費約定帳戶轉帳扣款及電子帳單申請以及高齡駕駛執照換照服務。

監理站並提醒75歲以上的高齡鄉親，如果沒有駕駛需求或身體狀況不適合駕車者，鼓勵主動繳回駕照。

苗栗監理站今天起開辦頭份市衛生所駐點服務，提供75歲以上長者從辦理體檢、認知功能測驗並完成換照的一站式服務。圖／苗栗監理站提供
苗栗監理站今天起開辦頭份市衛生所駐點服務，提供75歲以上長者從辦理體檢、認知功能測驗並完成換照的一站式服務。圖／苗栗監理站提供

監理站 衛生所 駕照 高齡駕駛

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