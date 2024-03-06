桃園「好孕專車」3月8日婦幼節開始申請 議會批宣傳不足

桃園市政府今天下午將宣布，3月8日啟動孕婦搭合約計程車到醫療院所做產前、生產、產後的 「好孕專車」福利。不過，上午議會專案報告進行到婦幼局時，提案的無黨籍議員謝美英與藍綠議員都不滿市府這項宣傳工作根本還沒上軌道，強調不能只靠一場記者會，醫療院所卻看不見海報，很多婦女不知道如何申請。

婦幼局長杜慈容答詢表示，「好孕專車」8日上午9時開始受理申請，只要設籍桃園市領有媽媽手冊（孕婦健康手冊），可至「桃園孕兒資源網」線上申請，初期預估申請的人多需要約3天的作業時間，會以簡訊通知申請者審查結果，可以選擇到區公所領卡或郵寄。

杜慈容說，「好孕專車」上路前先聽取各界建議和參考6縣市實施的經驗，決定由票券改為專卡點數總計有9000點扣點，每個計程車趟次扣點以250點為上限，一趟次不足250點按實際車次扣點，做法更便民和務實，到時候也提供「懶人包」供市民參考。

議員黃敬平質詢，為什麼不能像申請市民卡一樣直接到公所申請、現場領卡？杜慈容表示，因為預估初期申請的婦女比較多，考量避免加重各區公所社會課工作量負擔，因此採線上申請，實施半年後會視情況是否開放公所窗口申請。

議員黃瓊慧指出，市府1月成立婦幼局宣傳全台唯一，「好孕專車」福利2月就要推出，如今已延宕1個月，而且宣傳力度非常不足。魏筠肯定婦幼局長專業能力，但還是要注意婦幼工作的優先順序。

議員舒翠玲說，記者會只是一天的宣傳，好孕專車的宣傳要能持續投放，精準的宣傳就是醫療院所，家醫科或門診投放效果會更好。

議員張碩芳指出，宣傳工作最重要的是由衛生局請醫療院所配合，台北市還都有懶人包放在醫療院所，婦幼局也要這樣做，同時注意是線上申請否會塞車。

杜慈容表示，「好孕專車」除了線上宣傳，也會有實體海報，會請衛生局協助，也會請智發會注意初期申請的流量，以免網路塞車衍生當機。

議員謝美英也要求宣傳到位，並提醒市長張善政允諾的不只是「好孕專車」，還有精準度更高的NIPT（非侵入性篩檢唐氏症）也要納入補助，但婦幼局在專案報告裡完全沒提此事。

議員陳韋曄、錢龍關切，孕婦不在桃園上下車是否也能使用專車補助？杜慈容說，已與桃園7大車隊合作，有超過3500台友善計程車加入服務，只要是7大車隊都能使用，也鼓勵孕產婦女向合約的計程車隊預約服務。

議員陳美梅表示，婦女們關心扣點數方法。社會局說明「好孕專車」會發給孕婦專屬悠遊卡專卡「一生好運卡」，不只照顧9個月孕期、也納入產後7個月內回診或帶新生兒就診，每趟最高250元（點）交通費，總計補助9000元，效期、金額、對象居全國之冠。