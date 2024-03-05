檢調「掌握文件」指插手復工圖利？竹縣府駁斥：沒有交楊文科核准

新竹縣長楊文科被控涉貪以50萬元交保。據了解，楊文科涉及的是貪汙治罪條例中的圖利罪，專案小組掌握一份文件，該文件疑似有「違背法令」之處，且與造成5度竹北天坑事件的建案豐邑建設有關，外傳4次復工中，楊文科未經專案小組同意插手復工准駁，不過縣府駁斥，工地復工准駁權限在縣府工務處，不須上簽縣長也從沒有交由縣長核准過。

調查局北機站專案小組掌握、分析與鑑定相關扣押物後，雖未查出楊文科有直接行收賄事證，但發現竹北天坑案原本有機會事先防止發生，但楊文科卻疑似「批准了部分送審不應通過的文件」，以圖利業者。但楊文科今天受訪時強調「絕不可能」、「相信公道自在人心」。

新竹縣政府指出，各級行政機關執政的準則除了行政一體，還有分層負責。道路崩塌事件復工與否的准駁權依建築法規定，權責在各縣市政府，再依據分層負責規定，建築管理權責單位為工務處。

縣府強調，工務處決定准、駁復工申請時，可以視必要性成立專案小組，聽取相關專家學者的意見，但最後決定權仍在工務處，專案小組只是工務處組織延伸、類似智庫的諮詢單位，工務處實際做決定前，不一定要召開專案小組。

新竹縣工務處則表示，處理停工期間搶險計畫、復工申請及緊急事件等程序，得成立專案小組，請相關專家學者提供意見提供工務處參考。2022年8月，顧及民眾生命財產安全，復工標準更嚴謹，故成立專案小組，其組成包括相關教授學者、大地技師、建築師等專業人士，但復工與否的准駁權仍在工務處。