假登山真賞櫻 雪管處查獲10隊違規…將停權入園3年開罰
今年武陵農場的櫻花季已結束，但有部分團隊以攀登雪山名義申請入住山屋，取得車輛通行證，實際卻停留在農場賞櫻，或進入登山口後就任意變換路線，也未入住山屋就從登山口下山離去，影響其他山友入住山屋的權益。雪霸國家公園管理處共查獲10隊16人違規，違規者將面臨停權入園3年和罰款處分。
雪霸國家公園管理處表示，武陵櫻花季今年從2月8日至29日，為確保登山隊伍住宿權益，避免有取巧者藉山屋營地申請車輛通行證，卻不入住山屋的情形發生，雪管處在武陵櫻花季疏運管制期間，凡未依申請山屋營地入住者，或取消入園後仍持原核發的車輛通行證進入農場，將依規裁處罰鍰及不予許可入園3年。
雪管處指出，近年武陵櫻花季常出現一些違規狀況，以登山入住山屋名義申請車輛通行證，但實際帶著親戚團、長輩團一起進入武陵農場旅遊，事後以有人吃壞肚子、身體不適或其他原因就全團離開。
有的走到雪山登山口用雪霸入園APP報到或跟管理員報到後，告知身體不適就離開，也有的走到七卡山莊後，以身體不適或住不習慣為由，提早下山，都影響到其他山友入住山屋及床位分配的權益，為嚇阻部分民眾假借登山名義取巧獲得車輛通行證賞櫻，雪管處加強查核管制，今年共10隊16人違規，將視違規情節處分停權3年不得入園，或停權3年加上罰鍰1500元的處分。
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