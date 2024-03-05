恐遭標售 苗栗市西勢尾福德廟發起樂捐「搶救」廟地

苗栗市西勢尾福德廟占用市公所土地約13坪，因近年來縣內有多處廟地所屬不明而遭標售，管理委員會憂心忡忡，最近發起樂捐，包括彩繪需約300萬元「搶救」，讓土地公無後顧之憂。

苗栗縣政府地政處2007年起依地籍清理條例清查，全縣有233筆廟地登記在「伯公」、「福德祠」等名下，被列為所屬不明土地，其中99筆已完成標售，聯合報系上個月披露後，西勢尾福德廟因占用市公所土地，西勢美福德廟管理委員會有危機感，擔心廟地也遭標售。

福德廟有百餘年歷史，苗栗市大同、玉苗、青苗及高苗里一帶信仰中心，原在光復路邊，1978年因拓寬工程配合往西移建，未料，公所去年8月間處理光復路土地糾紛，鑑界發現伯公廟本體，占用公所土地43.513平方公尺，因此辦理分割。

管理委員會主委邱泰清、大同里長楊桂尾夫妻說，根據記載1979年、1984年，公所兩度要標售廟前土地約60坪商業區，第一次暫緩，第二次發起成立公司買下，沒想到這次又發現占用公所土地，還不能以光復路上福德廟所有的道路用地來交換，暫時僅能承租使用，但並非長久之計，管理委員會決議向公所承購，加上廟宇油漆彩繪，約需300萬元。

市公所指出，西勢尾福德廟占用公所土地，依規定追討5年租金的補償金7萬2450元，管理委員從去年12月1日承租2年，如果要價購，占用土地併同整筆面積52.45平方公尺，依目前徵收計算方式，公告土地現值加8成，總價約250萬元，但仍必須由財產審議委員會決定最後價格，承租的福德廟有優先承購權。