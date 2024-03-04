苗縣衛生局長交接 楊文志盼醫療、社政緊密結合

苗栗縣衛生局原任局長張蕊仙退休，由社會處長楊文志接任，今天舉辦佈達交接典禮，楊文志以跨足衛生醫療與社政部門經驗，期許加強雙方緊密結合，提升各項業務守護鄉親健康。

佈達交接典禮在衛生局會議室舉行，由縣府秘書長陳斌山主持、佈達人事命令後，新任局長楊文志從卸任局長張蕊仙手中接下印信，隨後楊文志完成宣誓就職。包括衛福部疾管署北區管制中心主任巫坤彬、衛福部傳染病防治醫療網北區指揮官黃玉成、苗栗縣議會議長李文斌、副議長張淑芬及苗栗縣各醫療院所、公會、社團幹部等多人到場觀禮。

陳斌山致詞時感謝張蕊先過去8年多任內對衛生局業務推動的努力與貢獻，尤其帶領醫療衛生團隊歷經COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情難關，備極辛苦。

陳斌山指出，新任衛生局長楊文志曾歷任疾管署副研究員、桃園市衛生局主任秘書、苗栗縣衛生局副局長、社會處長等職，在衛生、社政領域資歷豐富，又具公共衛生、流行病學及長照管理專長，期許楊文志在張蕊仙奠定的良好基礎，以專業持續帶領縣內醫療衛生業務穩健發展。

楊文志感謝前縣長徐耀昌、縣長鍾東錦的提攜重用，讓他有機會返鄉服務。累積衛生醫療與社政2大領域經驗，他期許能帶動衛生局和鄉鎮市衛生所，盡量走出辦公室實施家訪，串聯社區與社團組織，關心弱勢、高風險族群對象，不論在公共衛生、長照及社區心理衛生各層面，導入資源提供完善公共衛生服務。

楊文志指出，未來也將積極推動公立長照機構的興建，另外在爭取中央補助辦理衛生所重建時，也會規劃衛所、社福中心、心衛分站、長照分站「合署辦公」，讓衛政、社政更緊密結合，發揮1+1大於2的服務。