快訊

公公猝逝後首發聲...小S現身致意 握住記者的手這麼說

東岸商場爭議謝國樑細說從頭 過去OT、ROT「現在評選全送辦」

張洪量愛妻換肝仍不幸病逝 名醫陳肇隆親曝死因：非常罕見

苗縣衛生局長交接 楊文志盼醫療、社政緊密結合

中央社／ 苗栗縣4日電

苗栗縣衛生局原任局長張蕊仙退休，由社會處長楊文志接任，今天舉辦佈達交接典禮，楊文志以跨足衛生醫療與社政部門經驗，期許加強雙方緊密結合，提升各項業務守護鄉親健康。

佈達交接典禮在衛生局會議室舉行，由縣府秘書長陳斌山主持、佈達人事命令後，新任局長楊文志從卸任局長張蕊仙手中接下印信，隨後楊文志完成宣誓就職。包括衛福部疾管署北區管制中心主任巫坤彬、衛福部傳染病防治醫療網北區指揮官黃玉成、苗栗縣議會議長李文斌、副議長張淑芬及苗栗縣各醫療院所、公會、社團幹部等多人到場觀禮。

陳斌山致詞時感謝張蕊先過去8年多任內對衛生局業務推動的努力與貢獻，尤其帶領醫療衛生團隊歷經COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情難關，備極辛苦。

陳斌山指出，新任衛生局長楊文志曾歷任疾管署副研究員、桃園市衛生局主任秘書、苗栗縣衛生局副局長、社會處長等職，在衛生、社政領域資歷豐富，又具公共衛生、流行病學及長照管理專長，期許楊文志在張蕊仙奠定的良好基礎，以專業持續帶領縣內醫療衛生業務穩健發展。

楊文志感謝前縣長徐耀昌、縣長鍾東錦的提攜重用，讓他有機會返鄉服務。累積衛生醫療與社政2大領域經驗，他期許能帶動衛生局和鄉鎮市衛生所，盡量走出辦公室實施家訪，串聯社區與社團組織，關心弱勢、高風險族群對象，不論在公共衛生、長照及社區心理衛生各層面，導入資源提供完善公共衛生服務。

楊文志指出，未來也將積極推動公立長照機構的興建，另外在爭取中央補助辦理衛生所重建時，也會規劃衛所、社福中心、心衛分站、長照分站「合署辦公」，讓衛政、社政更緊密結合，發揮1+1大於2的服務。

苗栗縣 衛生局 長照

延伸閱讀

苗縣府一級主管異動 衛生局長楊文志今布達交接

嘉義縣長照召募黃衣天使 起薪4萬、最高5萬2千元

學測成績打破城鄉差距 苗縣竹南、興華兩所高中分創校史紀錄

苗栗縣3月首波大調動6局處人事 鍾東錦預告第二波瞄準科長

相關新聞

頭份市公所今年加碼學生營養午餐10元 約萬名學子受惠

苗栗縣頭份市公所今年新增預算2200萬元，於112學年度下學期開始，額外加碼市內各高國中小學營養午餐10元，讓餐費達55...

桃竹苗TPASS不能搭關西幸福巴士 交旅處爭取把各鄉鎮納入

新竹縣關西鎮境內4條新竹客運路線只行駛到今天，關西鎮公所宣布今天起由幸福巴士替代上路載客，民眾可憑現金、電子票證搭車，敬...

桃捷龜山棕線通過 鄭文燦盼打造桃園大車站新亮點

桃園捷運棕線可行性研究及綜合規畫報告獲行政院核定，行政院副院長鄭文燦今天到桃園視察表示，該計畫中央原預計只出82億，不過...

新竹客運12條苗栗路線年底熄燈 縣府提前部署因應

新竹客運在苗栗縣12條路線代駛到今年底熄燈，其中5條已有業者得標籌備營運中，另有7條路線3月6日開標，縣長鍾東錦要求團隊...

苗栗縣府廣場15日捐血活動 大大數位基金會送好禮

大大數位基金會攜手大豐媒體、大大寬頻，與苗栗縣等6縣市政府，舉辦「大大攜手 讓愛匯流」捐血活動，苗栗場15日在縣府廣場登...

耗資2億！八德派出所新廳舍工程動土典禮 預計明年落成

桃園市警局八德分局八德派出所暨交通警察大隊八德分隊辦公廳舍新建工程，今下午由市長張善政親自主持動土典禮，為「八德派出所暨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。