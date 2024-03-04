2公園遊具縮水 竹北居民喊不夠用

新竹縣議員陳凱榮近日接獲竹北住戶陳情，竹義公園及廣八廣場遊具竟大幅縮水，完全不敷使用，認為考量安全改善之餘也應顧及需求。市公所回應，兩公園以既有遊戲場地坪面積範圍更換合格遊具，符合年齡2至12歲孩童使用需求，未來會加強溝通說明。

竹北市向內政部申請2千萬餘元兒童遊戲場環境設施改善經費，打造6座具特色兒童遊戲場所，陸續更換35座公園遊具。

陳凱榮說，公13公園、竹義公園本來有適合中、低年級使用的溜滑梯，整修後，設施遊具竟縮水剩下3分之1，只剩幼兒園可以玩，溜滑梯變少、搖搖馬也不見，改善設計雖考量安全，卻未考慮到其他年齡層孩童需求，失去初衷和理念。

全民時代社區戴姓總幹事說，公園溜滑梯和遊樂設施「縮水」後，數量也明顯不足，附近社區大樓林立，公園旁又有新建案，居民需求會遞增，希望可以改善。

另有竹北市民反映，原本會帶小孩去竹北家樂福旁的廣八廣場遊玩，但最近發現，該公園遊具也大縮水，搖搖馬也變得很陽春、單調。

竹北市公所表示，國家標準CNS12642針對公園遊具規範進行修訂，其中對遊具安全距離有嚴格規定，這次遊具改善工程，依符合2至12歲孩童使用為主，以既有遊戲場地坪面積範圍，進行更換合格遊具。