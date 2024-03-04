頭份中山市場月底停用 攤商錯愕

苗栗縣頭份市中山市場拆除重建案，市公所公告3月31日停用讓攤商錯愕，認為沒有達成共識前先斬後奏，連署求助縣府協調；市長羅雪珠強調，市場已鑑定為危險建物，但推動改建原地踏步，人命關天不得不拆除，公所會持續溝通。

中山市場歷史40多年，建物局部鋼筋裸露銹蝕、漏水嚴重，公所2015年委託台中市結構技師公會評估，發現耐震力不足，因此推動拆除重建，但中繼市場等問題遲未解決，公所3月1日公告，3月31日起停用並封閉出入口，5月31日前清空。

攤商自治會長陳燕弘表示，公所2月27日才開會，討論銀河路路外中繼市場、解約補償金及新市場優先承租權等，攤商都有願景，但公所沒宣布配套，突然公告市場停用，他們將連署求助議員陳光軒、副議長張淑芬等人，希望縣府協調。

「人命關天！」羅雪珠表示，中山市場已鑑定為危險建築，如持續使用，萬一樓板坍塌，造成買菜民眾或賣菜攤商傷害，誰能負責？公所沒有罔顧攤商生計，2021年4月以來數次協調，但一直原地踏步，市場安全問題不能等，將持續協調，希望與攤商達成共識，早日有一個美觀、舒適的新市場。

公所指出，中山市場有81個攤位，每3年簽約1次，去年底到期後，公所因推動重建未與攤商簽約，並以公文通知租期到拆除為止，公告停用、拆除有緩衝期，盼攤商諒解。