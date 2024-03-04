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八德轉運站啟用2周 運量增1成 化解塞車

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導
桃園市八德轉運站啟用2周，交通局統計，各國道客運通勤運量增1成。圖／桃園市交通局提供
桃園市八德轉運站啟用2周，交通局統計，各國道客運通勤運量增1成。圖／桃園市交通局提供

桃園市八德轉運站透過調整號誌秒數、車輛停靠動線，已順利解決和強路首日壅塞問題，啟用2周來立位轉乘時間節省約20分鐘，4條路線通勤運量也增加1成，後續103路線、恩主公醫院八德線、八德北線也有望進駐，提升轉運效能。

市長張善政昨說，市府投入很多心力改善八德交通壅塞和跨市客運便利，八德轉運站是改善交通體質與搭乘習慣的重要建設，因此強調視情況即時滾動調整，慎重看待通勤市民的每1分鐘，經過2周，通勤運量增加與轉乘時間減少，數據證明市府努力方向正確，不僅蓋好轉運站，配套也相當用心。

八德轉運站2月19日啟用首日造成周邊路段塞車，交通局祭出調整號誌秒數、車輛停靠動線解套，包括國道客運「滿載且有立位乘客」車輛，停靠轉運站外大車專用格，讓立位乘客下車步行至站內月台轉乘716路線，車輛不需進轉運站，「滿載且無立位乘客」車輛亦不進轉運站，續行永寧捷運站。

「無滿載」車輛則須進入轉運站月台停靠，讓轉運站內候車民眾上車，再續行永寧捷運站；實施公車重複路段整併、班次加密、開放站位及加開循環線等，減少民眾上不了車或塞車問題。

交通局說明，轉運站啟用後，部分路線開放站位，讓民眾先到轉運站再轉乘，整體等車時間有效縮短15到25分鐘；開放國道路線市區段立位、增加轉運站往永寧站班次等措施後，民眾到轉運站轉乘意願增加，4條路線通勤運量增幅約1成。

國道客運 塞車 捷運

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