中原文創園區冷清 估4月起活絡

桃園市政府盼中原文創園區成為「桃園版華山」，但去年開園至今來客數28萬人次，地方觀察園區平日門可羅雀，籲市府增加宣傳力度。文化局昨回應，平日遊客少是全國普遍狀況，重點不在宣傳，但將積極充實展覽內容，規畫特色餐飲服務，預計4月起展間使用率會大幅上升。

中原營區在中壢區台1線與普忠路口，占地約12公頃，原為國防部聯合後勤司令部接受美援物資的主要倉儲區，市府近年與國防部合作推動活化，保留營區內的19棟庫房群老建築，首波修復10棟打造成為中原文創園區及中原創業村。

去年11月25日中原文創園區正式對外開放，陸續舉辦桃園文博會和「一起吶喊吧！我們的青春！」系列活動。文化局統計，截至2月底吸引28萬4628人次參觀，平均每天約2900人次。

但民代認為，園區來客數仍待加強，不只平日冷清，停車場空蕩蕩，假日攤位、展覽也不足。議員謝美英說，市府宣傳力度明顯不夠，許多市民還不知道中壢有這麼好的文創基地；議員魏筠表示，中原文創園區和在地藝文社團、社區鄰里連結性不深，若連附近鄰居都不熟悉，何況帶來外地人潮。

魏筠建議，文化局可先尋找在地特色，說出在地歷史、文化與特色，才能讓市民有感，周邊的普忠路跟中華路車流量大，可善用優勢在大路口加強宣傳。議員彭俊豪也呼籲市府完善大眾運輸工具，讓聯外交通更友善。

文化局長邱正生坦言，中原文創園區平日遊客數的確較少，但其他縣市普遍面臨相同現象，去年底開園也正好面臨冬天廠商進駐意願低和市府預算不足等因素影響；未來重點不在宣傳，而是逐步充實展覽內容，並規畫咖啡廳引進特色餐飲服務，現階段仍需要時間累積，避免急於一時失去園區特色。

邱正生表示，預計4月起展間使用率將大幅上升，市集活動會愈來愈多，下半年園區也將舉辦動漫展、科技藝術節等大型活動，充分發揮園區效能。