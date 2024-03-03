桃園八德轉運站啟用2周 立位轉乘省20分鐘、運量增1成

桃園八德轉運站啟用2周，雖啟用首日造成交通嚴重打結，但透過調整號誌秒數、車輛停靠動線，已順利解決和強路壅塞問題，2周來立位轉乘時間節省約20分鐘，運量也增加1成，後續103路線、恩主公醫院八德線、八德北線也有望進駐轉運站。

八德轉運站2月19日啟用首日造成周邊路段紫爆，交通局祭出調整號誌秒數、車輛停靠動線解套，包括國道客運「滿載且有立位乘客」車輛，停靠轉運站外大車專用格位，讓立位乘客下車步行至站內月台轉乘716路線，車輛不須進入轉運站，「滿載且無立位乘客」車輛亦不進轉運站，續行永寧捷運站。

而「無滿載」車輛須進入轉運站月台停靠，讓轉運站內候車民眾上車，再續行永寧捷運站；同時實施公車重複路段整併、班次加密、開放站位及加開循環線等措施，減少民眾上不了車或塞車問題。

交通局說明，轉運站啟用前，原通勤時段上午6點30分至7點30分，在大湳站、陸光四村、大義里、大成龍門社區、惠爾德公司、大草厝等站，等候713、715、716、717公車往永寧站，常遇車輛滿載，須再等1到2班車才能上車，時間得多花20到30分鐘，轉運站啟用後，這些路線開放站位，民眾可於車輛座位滿載時，以站位先到轉運站，再轉乘716直達永寧站路線，估計在公車站等1輛即可上車，扣除轉運站候車時間約5分鐘，整體等車時間有效縮短15到25分鐘。

至於往返永寧站的713、715、716、717等路線，配合轉運站規畫，將路線重複服務路段及整併，往永寧站從平均每日96班提升至145班公車、增加51.04%；返程從平均每日101班提升至145班公車、增加43.56%。

交通局表示，開放國道路線市區段立位、增加轉運站往永寧站班次等措施後，民眾到轉運站轉成意願增加，統計713、715、716、717往返程全日平均運量，各增加187人、增幅10.58%及190人、增幅9.58%，通勤運量增幅約1成。

為滿足跨區、跨縣市移動交通需求，交通局表示，正辦理103路線調整進駐八德轉運站，讓轉運站路線服務範圍觸及至桃園車站周邊，另經洽談恩主公醫院有意願調整該院醫療交通車八德線、八德北線增停轉運站，未來八德區市民就近可利用交通車至恩主公醫院問看診。