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鋼筋鏽蝕、樓板漏水...頭份中山市場3月31日停用挨批突襲 市長：人命關天

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣頭份市中山市場經評估耐震度不足，公所公告3月31日停用。圖／頭份市公所提供
苗栗縣頭份市中山市場經評估耐震度不足，公所公告3月31日停用。圖／頭份市公所提供

苗栗縣頭份市中山市場拆除重建案，市公所公告3月31日停用，攤商都錯愕，沒有達成共識前先斬後奏，連署求助縣府協調；市長羅雪珠則強調市場鑑定危險，但推動改建原地踏步，人命關天不得不拆除，公所還會持續溝通。

頭份市中山市場40多年歷史，局部氯離子含量偏高，鋼筋裸露銹蝕、漏水嚴重，市公所2015年委託台中市結構技師公會評估，鋼筋鏽蝕造成混凝土剝落、樓板漏水，耐震力不足，公所推動拆除重建，但中繼市場等問題遲遲未解決，公所3月1日公告年3月31日起停止市場使用，並封閉出入口，5月31日前清空。

公告造成攤商、議員陳光軒等人錯愕，中山市場攤商自治會長陳燕弘表示，公所2月27日才開會，也朝好的方向發展，包括銀河路路外中斷市場，解約補償金，及新市場優先承租權等，攤商都有願景，但公所沒有宣布配套，突然一紙公告市場停用，他們將連署求助陳光軒、副議長張淑芬等人，希望縣府協調。

「人命關天！」羅雪珠表示，中山市場早於2015年鑑定危險建築，如果持續使用，尤其台灣又進入強震周期，近來地震頻傳，萬一樓板坍塌，造成買菜民眾或是賣菜攤商傷害，誰能負責任？

她說，公所沒有罔顧攤商生計，2021年4月以來數次協調，但進度一直原地踏步，市場安全問題不能等，沒有辦法才會公告停用，公所持續協調，希望與攤商達成共識，早日有一個美觀、舒適的新市場。

市公所指出，中山市場攤商有81個位置，每3年簽約1次，去年底到期後，公所因推動重建，沒有與攤商簽約，並以公文通知租期到拆除為止，公告停用、拆除有緩衝期，希望攤商諒解，共創多贏局面。

苗栗縣頭份市中山市場經評估耐震度不足，公所公告3月31日停用。圖／頭份市公所提供
苗栗縣頭份市中山市場經評估耐震度不足，公所公告3月31日停用。圖／頭份市公所提供

強震 漏水 願景

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