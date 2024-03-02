施情畫義特展閉幕抽籤 「五方共好」同結善緣

苗栗縣文化觀光局「施情畫義、千動愛心」美術特展及愛心活動上午閉幕並辦理抽籤，這項結合公益和藝術創作的活動今年邁入第9年，持續推廣「五方共好」的願景和愛心，展出的301件美術創作全數獲得捐款，上午以抽籤方式決定得主，讓愛心和藝術共結善緣，為苗栗縣弱勢族群注入一股暖流。

今年施情畫義展出的各式創作由縣內12個美術團體成員無償捐贈，包括西畫、油畫、國畫、書法、陶瓷等作品，民眾只要捐助2000元至縣內7間社福慈善機構做愛心，就可透過抽籤收藏一件藝術家原創作品。

副縣長鄧桂菊參加閉幕式並帶頭抽籤，她感謝台電、中油多年來的贊助，強調只要願意分享的人，老天爺都會特別眷顧，民眾發揮愛心踴躍參與，也讓善的循環生生不息，幫助縣內社福機構永續經營。

「施情畫義．千動愛心」美術特展及愛心活動最初由中港溪美術研究會結合企業發起辦理，獲熱烈回響，隨後由縣府接手擴大辦理，並串聯中油、台電贊助經費協助裱框、出版作品集，縣內藝文社團及藝術家也熱情響應，縣府接手後迄今已持續第9年推出，結合政府、贊助單位、社福機構及藝術家和捐款民眾，促成「五方共好」的多贏局面；縣議員余文忠也參加閉幕式，他表明如有機會當選苗栗市長，市公所也將會協助辦理。